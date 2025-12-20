‏سەرچەوەیگ دیاری 4 هووکار کەێد ئەرا بەرزەوبوین ئاست دیجلە و فورات

‏شەفەق نیوز/ بەغداد

‏سەرچەوەیگ لە عراق سەوز، ئمڕوو شەممە، چوار هووکار دیاریکرد کە بویەسە مدوو بەرزەوبوین ئاست رێژەی چەم دیجلە و فورات لەئیرنگە.

‏سەرچەوەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، لە دیارترن ئێ هووکارەیلە داوەزیان پلەی گەمی، کەبەشدارە لە کەمتر وەکارهاودن ئاو، وەرد واران وارین کە لەی ماوەی کۆتاییە ناوچە فراوانەیل وڵاتەگە وەخوەی دی، کە رۆل راستەوخوەی لە بەرزەوکردن ئاست ئاو لە هەردگ چەم دیرێد.

‏ئەو لافاوە کە بڕیگ پارێزگا وەخوەی دیێ، هەرچەن بویە مدوو زەرەد ناوخوەیی، باوجی بەشداربوی لەزیایکزدن بڕ ئاو دیجلە و فورات، و وەرد ئەمارکردن بەشیگی، هەمیش لافاور تورکیا ناچارکرد بڕ ئاو زیایە وەر بدەێدە ناو ئاو دیجلە ئیەش بەشداربوی لە بەرزەوکردن رێژەگەی.

‏سەرچەوەگە دووپاتکرد، هەوجەس وەزارەت سامانەیل ئاو وەبەرهێنان بکەێد لە وارانە کۆتایەگە و وارانەیل باران، لەری ئەمارکردن ئاو لە بەنداوەیل، ئەرا مسۆگەرکردن ئەار ئاو پێویست کە توەنرێد لە وەرز تاوسان بادە وەکارهاوردن.

