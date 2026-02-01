سەرچەوەیگ: دارایی پویل مووچەی خانەنشینەیل دابین نەکردیە
شەفەق نیوز - بەغدا
سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرای کرد کە لایەنە پەیوەندیدارەیل پویل مووچەی مانگ شوبات خانەنشینەیل دابین نەکردیە دیاریکرد، بەشەوکردن مووچە هێمان چەوڕێ تەرخانکردن بودجەی پێویست کەێد.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرایکرد، دیرکەفتن بودجە مووچەی دویاخەێد هاتێ جویر ئەو دویاکەفتن مووچەی فەرمانبە مانگ گوزەشتە بوود.
دیاریکرد، بانکەیل حکومەتی بانک رەشید و بانک رافیدەین وە دەس کەمی پویل و داوەزیان پویل کاش ناڵن بیجگە لە رێکارەیل رۆتین و شێوازەی کاغەزی تەقلیدی کە لە کارەیل بانکی پەیرەوکریەن.
وەپای سەرچەوەگە، هاوتانەبوین وەرد پیشکەفتن تەکنەلۆژی و دویاکەفتن جێگیرکردن سیستەم و تەکنیکە نوویەیل لەو بانکایلەیلە بویەسە مدوو لاوازیی کارایی و کەمەوبوین داهاتەیلیان، یەیش کاریگەری نەرێنی کردیەسە بان توانایان لە ئاسانکاری خەرجکردن شایستە دارایی هاوڵاتیەیل.