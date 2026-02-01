‏سەرچەوەیگ: دارایی پویل مووچەی خانەنشینەیل دابین نەکردیە

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرای کرد کە لایەنە پەیوەندیدارەیل پویل مووچەی مانگ شوبات خانەنشینەیل دابین نەکردیە دیاریکرد، بەشەوکردن مووچە هێمان چەوڕێ تەرخانکردن بودجەی پێویست کەێد.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرایکرد، دیرکەفتن بودجە مووچەی دویاخەێد هاتێ جویر ئەو دویاکەفتن مووچەی فەرمانبە مانگ گوزەشتە بوود.

‏دیاریکرد، بانکەیل حکومەتی بانک رەشید و بانک رافیدەین وە دەس کەمی پویل و داوەزیان پویل کاش ناڵن بیجگە لە رێکارەیل رۆتین و شێوازەی کاغەزی تەقلیدی کە لە کارەیل بانکی پەیرەوکریەن.

‏وەپای سەرچەوەگە، هاوتانەبوین وەرد پیشکەفتن تەکنەلۆژی و دویاکەفتن جێگیرکردن سیستەم و تەکنیکە نوویەیل لەو بانکایلەیلە بویەسە مدوو لاوازیی کارایی و کەمەوبوین داهاتەیلیان، یەیش کاریگەری نەرێنی کردیەسە بان توانایان لە ئاسانکاری خەرجکردن شایستە دارایی هاوڵاتیەیل.

