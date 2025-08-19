سەرچەەیگ ژینگەیی 6 شوین گەرم ئەرا بەرزەوبوین تەپوتووز لە عراق دیاریکەێد و مەزەنەی زیایبوینی کەێد

شەفەق نیوز ــ بەغداد

روانگەی "عراق سەوز"، ئمڕوو سێشەممە، 6 شوین گەرم دیاریکرد کە لەلی زریان تەپوتوز و قوم لە عراق بەرزەوبوود، مەزەنە کرێد لە مانگەیل ئایندە زیاترەوبوود رێژەی ئێ جویر زریانەیلە وە مدوو هشکی.

ئاشکرایکرد، ئێ شوینەیلە هانە ناوڕاس و خوەرئاوا و باشوور عراق، دیاریکرد زیاتریان هان لە پارێزگایەیل باشوور.

دووپاتکرد، لێکۆڵینەوەیل ناودەوڵەتی چەسپانیە، ئێ شوینەیلە وە مدوو وە بیاوانبوین دروسبوین کە تویش زەی فراوانیگ ئەو ناوچەیلە بویە، وتیش نیگەرانی وەبان وڵاتەیل هاوسایش دروسکردیە جویر : کوەیت، و سعودیە، و قەتەر، و ئیمارات، و تورکیا و ئیران.

روانگەگە دیاریکرد لە هاوکاری ناوەین عراق و وڵات کوەیت ئەرا دروکردن پرۆژەیگ لە باشوور ئەرا چارەسەرکردن کەسی قوم و سنووردانان لە چگنی و ئەو کارگەریەیلە پەیوەنی وەزریان دیرن، کە هاوکارە لە مژار زریان تەپوتوز و قوم هەمیش رێکخریاگەیل ناودەوڵەتی جویر بەرنامەیگ وڵاتە یەکگرتگەیل بەرنامەی نیشتەجیبوینی مرۆیی نەتەوە یەکگرتگەیل (UN-Habitat)، وهاوکاری وەرد کۆمۆنوێڵس لەبان پڕۆژەیگ پێشنیارکریاگ، و هاوکاری وەرد بەرنامەی ژینگەی نەتەوە یەکگرتگەیل (UNEP) ئەرا پەیاکزدنفۆرمولەی هاوکاری ئەرا سنوردانان لە کاریگەری نەرێنیەیل زریان تەپوتوز.

روانگەگە مەزەنەکەێد، لە مانگەیل ئایندە زریان تەپوتوزەیل زیاترەو بوود وە مدوو داوەزیان ئاو ئەرا نزمترین ئاست و ئەو هشکیە کە وەمدوویەو دروسبوود.