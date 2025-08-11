سەرۆک کۆمپانیاگە: ماشین تۆیۆتا دروسکریای چینی ئەرا کەشوهەوای عراق نیەگونجێد

شەفەق نيوز- هەولێر

سەردار حسێن بێبانی، سەرۆک کۆمپانیای تۆیۆتا لە عراق، ئمڕوو دووشەممە، لەبان بڕیارەگەی حکومەت عراق وە قەیەغەکردن هاوردەکردن ماشین تۆیۆتا دروسکریای چینی قسەیگ کرد.

لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە لە هەولێر وەڕیەو چگ، و پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەی بوی، بێبانی وت: "ماشینەیل تۆیۆتا دروسکریای چینی وە تایبەتی وەشیوەیگ دروس کریانە کە وەرد کەشوهەوا و تایبەتمەندییە ژینگەییەیا چین بگونجێد".

وتیش: "ئەو ماشینەیل نەپووڕیانە ئەرا نین کارکردن لە کەشوهەوای عراق، کە تایبەتمەنە وە کەشوهەوای جیاواز و ریوبانەیل".

مانگ گوزەشتە، ریخریاگ ناوەندی ئەرا ستانداردکردن و کۆنتڕۆڵکردن کوالیتی جیوەجیکردن ناچاری تایبەتمەندییە عراقییەیل تایبەت وە ماشینەیل راگەیان کە لە سەرەتای ساڵ ئایندە 2026ەو دەسوەپی کەێد.

هەرلیوا ریخریاگ ناوەندی ئەرا ستانداردکردن و کۆنتڕۆڵ جویری سەروە وەزارەت پلاندانان، هویردەکاری بڕیارەگە ئی دویاییە لە هاتن ماشین ئەرا ناو عراق ئاشکرا کرد، و دووپاتیش کرد کە ئامانجی جیوەجیکردن خوازینەیل بازاڕ عراق و مقیەتیکردن بسینەیلە.