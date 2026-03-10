سەرۆک کۆمار عراق پیرۆزبایی لە موجتەبا خامنەیی کەید و دووپات لە پاڵپشتیکردن ئیران کەێد
شەفەق نیوز - بەغداد
سەرۆک کۆمار عراق، عەبدولەتیف رەشید، ئمڕوو سێشەممە، نامەیگ پیروزبایی ئەرا ڕێبەر باڵای کۆمار ئیسلامی ئیران، موجتەبا عەلی خامنەیی کل کرد، وە بوونەی هەڵوژاردنی وە ڕێبەر باڵای وڵاتەگە.
لە دەق نامەگە هاتییە: "راستگویانەترین پیروزبایی پێشکەش وە ئیوە و کۆمار ئیسلامی ئیران و سەرکردایەتی و گەلەگەی کەیمن وە بوونەی هەڵوژاردندان وە رێبەر باڵای کۆمار ئیسلامی ئیران، و ئاواتەخوازیم لە ئەنجامداین ئێ ئەرکە سەرکەفی بوین".
وتیش: "لەو وەختە سەرەخوەشی خوەمان دووپات کەیمن ئەرا شەهیدبوین ڕێبەر باڵای کۆمار ئیسلامی ئیران، عەلی خامنەیی و بڕیگ لە سەرکردەیل و وەرپرسەیل و هاووڵاتییەیل ئیرانی، دووپات لە هاوکاری عراق وەگەرد گەل دووس ئیران کەیمن لەی کارەساتە، و هیوادارین قۆناغ ئایندە بوودە هووکار وسانن جەنگ و باڵادەسبوین زوان حیکمەت و گفتوگو، تا ئەمنییەت و ئارامی و گەشە ئەرا گەل ئیران دابین بوود".
رەشید لە نامەگە وتیش: "ئێ دەرفەتە وەکار تیەریمن ئەرا دووپاتکردن هەڵوێست عراق کە پاڵپشت گشت هەوڵەیل ناوچەیی و ناودەوڵەتییە ئەرا وسانن کێشەیل و ئارامکردن گرژییەیل، و کارکردن هاوبەش ئەرا چەسپانن و وەرگری لە ئەمن و ئاشتی و ئارامی لە گشت ناوچەگە".