‏سەرۆک کۆمار عراق پیرۆزبایی لە موجتەبا خامنەیی کەید و دووپات لە پاڵپشتیکردن ئیران کەێد

‏سەرۆک کۆمار عراق، عەبدولەتیف رەشید، ئمڕوو سێشەممە، نامەیگ پیروزبایی ئەرا ڕێبەر باڵای کۆمار ئیسلامی ئیران، موجتەبا عەلی خامنەیی کل کرد، وە بوونەی هەڵوژاردنی وە ڕێبەر باڵای وڵاتەگە.

‏لە دەق نامەگە هاتییە: "راستگویانەترین پیروزبایی پێشکەش وە ئیوە و کۆمار ئیسلامی ئیران و سەرکردایەتی و گەلەگەی کەیمن وە بوونەی هەڵوژاردندان وە رێبەر باڵای کۆمار ئیسلامی ئیران، و ئاواتەخوازیم لە ئەنجامداین ئێ ئەرکە سەرکەفی بوین".

‏ وتیش: "لەو وەختە سەرەخوەشی خوەمان دووپات کەیمن ئەرا شەهیدبوین ڕێبەر باڵای کۆمار ئیسلامی ئیران، عەلی خامنەیی و بڕیگ لە سەرکردەیل و وەرپرسەیل و هاووڵاتییەیل ئیرانی، دووپات لە هاوکاری عراق وەگەرد گەل دووس ئیران کەیمن لەی کارەساتە، و هیوادارین قۆناغ ئایندە بوودە هووکار وسانن جەنگ و باڵادەسبوین زوان حیکمەت و گفتوگو، تا ئەمنییەت و ئارامی و گەشە ئەرا گەل ئیران دابین بوود".

‏رەشید لە نامەگە وتیش: "ئێ دەرفەتە وەکار تیەریمن ئەرا دووپاتکردن هەڵوێست عراق کە پاڵپشت گشت هەوڵەیل ناوچەیی و ناودەوڵەتییە ئەرا وسانن کێشەیل و ئارامکردن گرژییەیل، و کارکردن هاوبەش ئەرا چەسپانن و وەرگری لە ئەمن و ئاشتی و ئارامی لە گشت ناوچەگە".

