‏سەرکەفتن یەکەمین نەشتەرگەری کاڵین جگەر لە عراق

‏شەفەق نیوز ـ کەربەلا

‏وەزارەت تەندروسی عراق، ئمڕوو چوارشەممە، سەرکەفتن خەستەخانەی ئیمام ئەلحەسەن لە کەربەلا راگەیان، کە یەکەمین نەشتەرگەری کاڵین جگەر لە عراق ئەنجامدا.

‏قەکەر وەزارەتەگە سەیف بەدر لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ وەزیر تەندروسی ساڵح حەسناوی رەسیەس ئەرا پارێزگای کەربەلا ئەرا وەدویاچگن بارودۆخ تتندروسی و راگەیانن دەسکەفت تەندروسی کە یکەمین جارە لە عراق وەدەسباد، وەپای قسەی.

‏کاڵین جگەر وە نەشحەرگەری پیشکەفتیگ دانرێد کە لەناوی جگەر بیمار ئاڵشتکرێد یا درێدلە جگەر تەندروس ترەک، وەلایەن بەخشەر مردیگ یا بەخشەر زینگیگ.

