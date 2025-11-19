سەرکەفتن یەکەمین نەشتەرگەری کاڵین جگەر لە عراق
شەفەق نیوز ـ کەربەلا
وەزارەت تەندروسی عراق، ئمڕوو چوارشەممە، سەرکەفتن خەستەخانەی ئیمام ئەلحەسەن لە کەربەلا راگەیان، کە یەکەمین نەشتەرگەری کاڵین جگەر لە عراق ئەنجامدا.
قەکەر وەزارەتەگە سەیف بەدر لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ وەزیر تەندروسی ساڵح حەسناوی رەسیەس ئەرا پارێزگای کەربەلا ئەرا وەدویاچگن بارودۆخ تتندروسی و راگەیانن دەسکەفت تەندروسی کە یکەمین جارە لە عراق وەدەسباد، وەپای قسەی.
کاڵین جگەر وە نەشحەرگەری پیشکەفتیگ دانرێد کە لەناوی جگەر بیمار ئاڵشتکرێد یا درێدلە جگەر تەندروس ترەک، وەلایەن بەخشەر مردیگ یا بەخشەر زینگیگ.