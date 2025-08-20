سەرۆک دادوەر: ئەوەسا سزای گشت ئەو کەسەیلە دەیمن کە دەسیان وەخوین ئێزیدیەیل بویە

شەفەق نیوز - بەغداد

فائیق زیدان سەرۆک ئەنجومەن باڵای دادوەری عراق، ئمڕوو چوارشەممە، دووپات لە پابەندبوبن بي چەواشەکاری دەسەڵات دادوەری وە جیهاوردن دادپەروەری و سزادان گشت ئەو کەسەیلە کرد کە دەسیان وە خوین ئێزیدیەیل بیتاوان بویە.

لە وتارەگەی لە کۆنفرانس یادکردن جینۆساید ئێزیدییەیل، کە لەلایەن سەنتەر نیشتمانی هاوکاریی دادوەری ناودەوڵەتی وە هاوکاری زانکۆی ئەمریکی لە بەغدا وەڕیەو چگ، زیدان وت: "ئمڕو لە ساڵڕۆژیگ پڕ لە ئازار گردەو بویمن، کە ساڵڕووژ زەخمیگ قویلە لە دڵ میللەت، تاوانیگ دڕندانە کە وەرانوەر خوشک و برا ئێزیدیەیلمان ئەنجامدریاس، ویژدان عراقی لەرزان، وەڕاسی ویژدان". لە مرۆڤایەتی وە گشتی."

وتیش: لەو رووژەیل تاریکە لە کوشتن وەبڕەو و ئاوارەبوین زوورەملی و پێشێلکردن کەرامەت مرۆڤ بوین، هەزاران شەهید بوین، هەزاران ترەکیش بیسەروشوین بوین، یا دەسوەسەر کریان، لەوەختیگ رزگاربویەیل و وەردەوامن لە ژیان وەگەرد ئازار لەدەسدان و تاڵیی کارەساتەگە. وتیش: "ئی کارەساتە تەنیا پەلاماریگ نەوی لەبان مەردمیگ دیاریکریای، بەڵکم پەلاماریگ بویە لەبان مرۆڤایەتیمان و بەهایەلمان و بویین هاوبەشمان".

لە درویژەی قسەیلی وتیش: "ئەنجومەن باڵای دادوەری، لە وەختیگ ئەو رویداوەیل ئازاربەخشە تیارێدە هویر، ئمڕوو پابەندبوین چەسپیاگ خوەی ئەرا وەجیهاوردن دادپەروەری و سزادان گشت ئەو کەسەیلە نووەو کەێد کە دەسیان لەناو خوین بیتاوانەیل بویە، یاسا هیچ جیاوازییگ نیەزانێد، دادپەروەری هیچ نەرمییگ قبوڵ نیەکەێد، هیچ شوینیگیش لەبان زەوی عراق نییە ئەرا تاوانباریگ لە سزا رزگاری بوود".

دیاری کرد کە"سەنتەر نیشتمانی هاوکاریی دادوەری ناودەوڵەتی رۆڵیگ سەرەکی دیە لە ئەرشیفکردن و مقیەتیکردن بەڵگەیل ئی تاوانەیلە، و لە بەڵگەنامەکردن ئیفادەی رزگاربویەیل و قوربانییەیل وەگورەی ستانداردە هویردەیل کە دڵنیایی دەن لە یەکپارچەیی پرسە دادوەرییەیل". دووپاتیش کرد کە "ئی تەقەلایل ناوازە نەک تەنیا ئەرا دادگاییکردن تاوانبارەیلە، بەڵکم مقیەتیکردن دادپەروەری ئەرا نەوەیل هاتگ و دڵنیابوین لەوە کە ئەو تاوانەیلە لە یادەوەری دادپەروەری وەزنەیی مینن، و ناوەندەگە کارد کەێد ئەرا بەرزکردن هاوکاری وەرد وڵاتەیل و ریخریاگەیل ناودەوڵەتی ئەرا دادگاییکردن تاوانبارەیل لە هەر شوینیگ کە پەیا بکریەن و ریگریکردنیان لە دەربازبوین لە سزا".

رووژ 3ی ئاب 2014، داعش قەزای شنگال داگیر کرد، کە کەفێدە خوەرئاوای پارێزگای نەینەوا، کە فرەی ئێزیدیە، داعش ژن و پیاوە پیرەیل کوشت و زیاتر لە پەنج هەزار ژن و دویەت و مناڵ لە هەردوگ رەگەز رفان.

وەگەرد رزگارکردن سەدان ئێزیدی لە دەس داعش، هیمان نزیکەی دوو هەزار و 600 ئێزیدی بیسەروشوینن.