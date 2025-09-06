سێ رویداو خوەیکوشتن لە ماوەی 24 ساعەت لە نەینەوا

شەفەق نيوز– نەینەوا

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە توومارکردن سێ رویداو خوەیکوشتن لە ماوەی 24 ساعەت گوزەشتە لە ناوچەیلیگ جیاجیا لە شار موسڵ و دەورگردی، بوینە مدوو دوو مردن و یەک زەخمداری.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداو یەکەم لە ناوچەی حەمدیە لە دیم راس شار موسڵ بویە، کە گەنجیگ لەداڵگبوی ساڵ 1993 لەناو ماڵەگەی لەوێ زیان دەروینی خوەی دادە سێدارە، و تەرمەگەی ئەرا پزشک دادوەری بریا.

وتیش: رویداو دویەم ژنیگ بویە لەداڵگبوی ساڵ 1999 لە ئاوای حميدات سەروە ناحیەی لناحية محلەبیە، کە وە لەچک سەر وەقەی قەواسەی ماڵەگەی خوەی دادە سێدارە لەوەر دەمەقاڵیگ وەرد شویەگەیەو، و تەرمەگەی ئەرا پزشک دادوەری بریا.

رویداو سێیەم، تەقەلای خوەیکوشتن ژنیگ لە تەمەن 68 ساڵە باسە لە دین چەپ موسڵ لە گەڕەک ئینتیسار، کە ژنەگە وە نەفت چەرمگ ئاگر خوەی داگە، کە وە ریژەی 57% تویش سزیان بویە و ئەرا خەسەخانەی جمهوری بریا ئەرا وەرگردن چارەسەری لە بەش سزیان.