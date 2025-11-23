سەردییگ سەختترەک و وارانیگ فرەتر.. گەردەلویل جەمسەری روی وەرەو عراق کەێد

شەفەق نیوز- وەدویاچگن

نەخشەیل کەشوهەوا نشان دەن عراق کەفێدە وەر کاریگەری شەپوول جەمسەری فراوانیگ کە کیشوەر ئەوروپا گرێدەو و رەسێدە ئەمریکا و رووسیا. خوەرھەڵات ناوڕاس.

وەگورەی نەخشەیل کەشوهەوا، سەردی وای جەمسەری ئەوەسا زیایەو بوود و دەسکەێد وە بڵاوبوین تا کاریگەریی لەبان ناوچەیل فراوانیگ لە باکوور زەوی داشتود وەگەرد کۆتایی ئی مانگە، و عراق دویر نییە لای پارچە وای گەورە ئەرا جەمسەر باکوور لەی هەفتەیل ئایندە.

نشانەیل باش کەن کە بەشیگ لەو گەردەلویل جەمسەریە قویلەو بوود، و فرەیش سەردە، و ئەوەسا کاریگەری لەبان سەیبیریا و ناوچەیل فراوانیگ لە رووسیا دروس کەێد، و لە بەشیگ لەلییان گەرمی ئەرا کەمتر لە °60- سەدی داوەزنێد.

ئی گەردەلویلە هەڕەشەی ناوڕاس ئاسیا و خوەرھەڵات و باکوور خوەرهەڵات و ناوڕاس ئەوروپا دەێد، لەناویان دەوڵەتەیل ئیسکەندەنافی وە سەردی سەخت و درویژیگ.

سەردیەگە ئەوەسا لە خوەرھەڵات کیشوەر ئەوروپا کەڵەکە بوود، تا ئەگەر کاریگەری عراق و ناوچەی خوەرھەڵات ناوڕاس زیاترەو بوود لە شەپوول سەردی سەختیگ، و پەڵەی فرەتر.

پسپۆڕەیل ئویشن؛ رەوشەیل زمسانی کلاسیکی هەمیشە باکوور عراق زیاتر لەو ناوچەیل سوود لەلی گرێد.

پلەی گەرمی ئمڕوو بەرزترین پلەی گەرمی مەزن رەسێدە 30 پلەی سەدی، و لە زیقار توومار کریا، و خوارترین پلەی گەرمی بویچک لە نەینەوا و سلێمانی و دیالە بوود، و رەسێدە 8 پلەی سەدی.