"سەرخوەشیگ" 10 زیارەتکار لە باشوور بابل تلنێد.. زەخمەیل ژنیگ سەختە
شەفەق نیوز ـ بابل
وەڕێوەبەر راگەیانن تەندروسی بابل لوئەی ئەلرەسام، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان 1 زیارەتکەر زەخمداربوین لەناویان نۆ ژن هەس وە مدوو رویداو تلانن کە کابرایگ سەرخوەش ئەنجامیدایە لە باشوور پارێزگاگە.
رەسام وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، ئەو کەسە سەرخوەش بویە و ماشین رانییە، شەوەکی ئمڕوو، 10 زیارەتکار کە وە پیادە وەرەو کەربەلا چگنە تلانییە، وتیش لەناو زەخمدارەیل نۆ گلەیان ژنن.
وتیش، یەکیگ لە زیارەتکارەیل لە خەستەخانە مەنییە و تەندروسی فرە ناجیگیرە.
دیاریکرد، گشت زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانەی قاسم کلکریان تا چارەسەر وەربگرن و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکریا.