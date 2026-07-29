"سەرخوەشیگ" 10 زیارەتکار لە باشوور بابل تلنێد.. زەخمەیل ژنیگ سەختە

‏‏شەفەق نیوز ـ بابل

‏وەڕێوەبەر راگەیانن تەندروسی بابل لوئەی ئەلرەسام، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان 1 زیارەتکەر زەخمداربوین لەناویان نۆ ژن هەس وە مدوو رویداو تلانن کە کابرایگ سەرخوەش ئەنجامیدایە لە باشوور پارێزگاگە.

‏رەسام وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، ئەو کەسە سەرخوەش بویە و ماشین رانییە، شەوەکی ئمڕوو، 10 زیارەتکار کە وە پیادە وەرەو کەربەلا چگنە تلانییە، وتیش لەناو زەخمدارەیل نۆ گلەیان ژنن.

‏وتیش، یەکیگ لە زیارەتکارەیل لە خەستەخانە مەنییە و تەندروسی فرە ناجیگیرە.

‏دیاریکرد، گشت زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانەی قاسم کلکریان تا چارەسەر وەربگرن و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکریا.

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