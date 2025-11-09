پسپۆڕیگ: دویای چەن رووژیگ بوو گەنیگ ئەرا کەشوهەوای بەغداد گلەو خوەێد

شەفق نيوز- بەغداد

پسپۆڕ عراق لە زانست کەشوهەوا، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرای زیایبوین خەسی پیسکەرەیل لەناو وا لە ماوەی 4 تا 8 تشرین دویەم کرد، و مەزەنە کرد بوو گەنیگ لەی رووژەیل بانانە ئەرا کەشوهەوای پایتەخت گلەو بخوەێد.

وەرپرس ناوەند داتایەیل باش زانست کەشوهەوا لە زانکۆی موستەنسریە، دکتۆر حوسام تارق مەجید لە قسەیلی رووژنامەوانی کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ڕاپۆرتەیل وروژانەی کواڵیتی وا لە ویستگەی موستەنسریە لە باش زانستەیل کەشوهەوا لە کۆلێژ زانستەیل، وەهاوکاری وەگەرد وەزارەت ژینگە/ وەڕیەوبەرایەتی ژینگەی شارستانی/ بەش چەودیاریکردن و هەڵسەنگاندن کواڵیتی وا، نشان زیایبوین لە خەسیی لەو ماوە دان، لەوەڕ جیاوەزبوین پلەی گەرمی و زیایبوین نم، و ئاڵشتبوین وا، وەتایبەت مەوقەی شەوانە، کە لەی رووژە فرە باوە.

وتیش: دەرکەفت بووەیل لەی رووژەیل بانانە پەیوەندی وە زیایبوین گازەیل دیرێد، جاروباریش وە خوەڵوتووز، و لەبان جویر تەنە گیرهاتگەیل PM وسێد، و ئاگاداری دا کە شایەت ئی بووەیلە رخداری گەورەیگ لەبان تەندروسی داشتوون، وەتایبەت گەورە تەمەنەیل و کەسەیل بیمار.

سەرچەوەیل ژینگەیی نشان کەن کە دیاردەی بوو لە کەشوهەوای بەغداد پایتەخت هاتێ لە دەردان دویکەڵ ئەو کارخانەیل خشتە بوود کە نەفت سییە وەکار تیارن، وەگەرد کاریگەری ئاڵشتبوین گەرمی کە نیەلێد گازەیل وەرەو بانتر بەرزەو بوون، کە نزیک روی زەوی مینن.