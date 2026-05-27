سەدر جیاوەبوین "سەرایا سەلام" لە رەوتەکەی و پەیوەندیکردن ئەندامەیلی وە دەوڵەت راگەیەنێد

شەفەق نیوز- نەجەف

موقتەدا سەدر سەرۆک رەوت نیشتمانی شیعی، ئمڕوو چوارشەممە، جیاوەبوین "سەرایا سەلام" لە رەوتەگە و پەیوەندیکردن ئەندامەیلی وە دەوڵەت راگەیان، لە وەختیگ داوا لە "باڵەیل حەشد" کرد ئەرا جیاوەبوین لە فەرمانە "حزبی و تائیفییەیل".

سەدر لە بەیاننامەیگ، کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وت: بڕیارەگە لە بەرژەوەنی گشتی نیشتمان، و وە گونجیان وەگەرد ئەو رخباریەیلە کە دەور نیشتمان گردنە دەرچگ.

دیاری کرد کە لایەنە مەدەنییەیل گریەدار وە "سەرایا" چوود ئەرا بونیان مەرسووس بی هیچ بارەگایگ یا چەکیگ یا پڕتاڵیگ یا ناونیشانیگ یا هەر چشتیگ ترەک.

سەدر، سوپاس لە پێکهاتە سەربازییەیل سەرایا سەلام کرد لەبان گشت جیهادە گەورە و بۊچگەیلیان و ئومیدەوارە خودا بوەخشێدە هەر کەسیگ کە وەگەرد سەلیقەی ئایینی و هویروباوەڕی و کۆمەڵایەتیمان وەگشتی نەگونجیاگە.

ئومید جیاوەبوین گشت پێکهاتەیل حەشد لە "فەرمانە حزبی و تائیفییەیل" خوازێد وە تایبەت دۊای ئەوەگ باڵەیل چەکەیلیان بیەنە دەس دەوڵەت، چۊ ئەوەگ وەرجە چەن ساڵیگ ئامووژگاری کریان.

بڕیارەگەی سەدر هاووەختە وەگەرد جویلە سیاسییەیل ئەرا چارەسەرکردن دۆسیەی چەک باڵەیل و رادەسکردنی ئەرا حکومەت.

سەرایا سەلام باڵ سەربازی رەوت نیشتمانی شیعی (رەوت سەدری وەرین) وە سەرۆکایەتی موقتەدا سەدرە، و ئەویش پێکهاتەیگ چەکدارە کە وە فەرمی کەفێدە ژیر چەتر دەسەی حەشد شەعبی حکومی (لیوایەیل 313، 314، و 315)، و ئەرکەیل ئەمنی دیاریگ لە چەن ناوچەیگ عراقی گرێدە دەس کە لە نوایان شار سامەڕاس.

بڕیگ لە هیزە سیاسی و باڵە چەکدارەیل نەرمینوانی نشان دان لە باوەت دۆسیەی دایین چەک وە دەس دەوڵەت دۊای ئەوەگ تونڕەو بوین وەرانوەر ئی بابەتە، وەپای ئەوەگ سەرچەوەیگ حکومی لە وەختیگ گوزەشتە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز خەوەر داگە، کە دیاری کرد پرۆسەی رادەسکردن چەک لەناو میکانیزمیگ وەختی دیاریکریاگ بوود.

کارنامەی وەزاری ئەرا حکومەت عەلی زەیدی، کە متمانەی ئەنجومەن نۊنەرەیل عراقی لە رووژ پەنجشەممە 14 ئایار / مایۆ ئیسنەیی وەدەس هاورد، بڕگەی گیرهاوردن چەک وە دەس دەوڵەت لەخوەی گردگە، و لە وتارەگەی دۊای وەدەسهاوردن متمانە زوور لەبانی کرد.

وەرجە ئەوە سەرچەوەیگ ئاگادار ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز لە 9 ئایار / مایۆ ئاشکرا کرد، لەباوەت رێککەفتن چوارچیوەی هەماهەنگی وەگەرد عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرەیل لەبان دروسکردن دەسەیگ کە ئەرک بیچەککردن باڵە چەکدارەیلە گرێدە مل وەگەرد ئەو داواکارییە کە موقتەدا سەدر سەرۆک رەوت سەدری دەریکردگە.

نازم سەعیدی سەرۆک ئەنجومەن جیوەجیکاری بزووتنەوەی نوجەبا، کە یەکیگە لە دیارترین بالە چەکدارەیل، لە 15ی ئایار / مایۆ دووپات کرد کە بڕگەی "گیرهاوردن چەک" کە کارنامەی حکومەت نوو لەخوەی گردگەسەی، "چەک مقاوەمە" نیەگرێدەو بەڵکم ئەوە کە هووکار "ئاژاوە" بوود.