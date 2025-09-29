سێ ئاگر لەناو بەغداد یەکیگیان لەناو ئوتێلیگ وەبی توومارکردن زەخمداری

شەفەق نيوز- بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە هیزگردن دوو ئاگر لە بەغداد پایتەخت، یەکیگیان لەناو ئوتێلیگ وەبی توومارکردن زەخمداری.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تیمەیل وەرگری شارستانی دەسکردن وە کپەوکردن ئاگریگ لەناو هۆڵ ئاهەنگەیل سویر لە ئوتێل بەغداد لە جادەی سەعدون، وەبی توومارکردن زەخمداری.

لە رویداویگ ترەک، ئاگر لەناو گەناڵخەی کەمپەیل بارەگای چاکسازی زیندانەیل نزیک بازیگای شەعب ناوڕاس بەغداد هیز گرد، و تیمەیل وەرگری شارستانی کپیەو کردن، هەمیش وەبی توومارکردن زەخمداری.

لە سێیەم ئاگر وە ماوەی کەمتر لە ساعەتیگ، سەرچەوەگە خەوەردا کە رویزایگ لەناو بینای چشتەیل ئەلیکترۆنی لە ناوچەی زەیوونە هیز گرد، وتیش: تیمەیل وەرگری شارستانی ئاکرەگە کپەو کردن، وەبی توومارکردن زەخمداری.