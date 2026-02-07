سەڵاحەدین.. مردن و زەخمداری وە رویداو هاتوچو و خنکیان

شەفەق نيوز – سەڵاحەدین

پارێزگای سەڵاحەدین، ئمڕوو شەممە، دوو رویداو جیاجیا توومار کرد، بوینە مدوو مردن و زەخمداری، و لایەنەیل پەیوەندیدار دەسکردن وە لێکۆڵینەوە.

سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: پەنج کەس لە یەک خیزان تویش زەخمداری هاتن لە ئەنجام پلیان ماشینیان لەبان بەغداد – كەركوك نزیک ناحیەی ئامرلی.

وتیش: تیمەیل فریاکەفتن رەسینە شوین رویداوەگە و زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە بردن، وتیش: زەخمەیلیان لە سووک و ناوڕاس بوی، و مردن کەسیگ توومار نەکریا.

سەرچەوەگە وتیش: لایەنەیل پەیوەندیدار لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کردن.

لە رویداویگ ترەک، لە قەزای دووزخورماتوو، گەنجیگ گیانیان لەدەسدا لەناو پرۆژەی ئاویگ لە قەزاگە.

سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تەرم گەنجەگە ئەرا خەسەخانەی گشتی دووزخورماتوو بریا، و لایەنەیل پەیوەندیدار لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کردن.