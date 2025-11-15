سەڵاحەدین.. مردن ئەفسەریگ لەوەر زەخمەیلی و تاوانیگ سامەڕا لەرزنێد

شەفەق نيوز- سەڵاحەدین الدين

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە ناوانیگ دڵتەزن گەنجیگ وەناو عومەر عەبدوڵڵا رەشید لە شار سامەڕا سەروە پارێزگای سەڵاحەدین بویە قوربانیی.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: گەنجیگ وە چەقوو لە ناوچەی دوانم باشوور سامەڕا سەری بڕیا، لە رویداویگ خەفتبار خەڵک ناوچەگە کرد، و هیزەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کردن.

دووپاتیش کرد کە هیزیگ پولیس رەسیە شوین رویداوەگە و تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری کلکرد، و تیمەیل لێکۆڵینەوە وەردەوامن لە گردەوکردن زانیاری و وەشکین کامیرایل چەودیاریکردن لە شوین تاوانەگە.

تا ئیسە ئامرازەیل جیوەجیکردن ناوانەگە پەیا نەکریاس، لە وەختیگ وەرپرسەیل چەوەڕی دەرئەنجامەیل لێکۆڵینەوەی فەرمی کەن.

هەرلیوا، سەرچەوەیگ پزشکی لە خەسەخانەی قەزای دووزخورماتوو لە پارێزگای سەڵاحەدین خەوەردا لە مردن موقەدەم مستەفا نەعیم دویای تویشهاتن زەخمداری سەختیگ رووژ دەنگدان.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو ئەفسەرە دویای زەخمداربوینی لە 11ی تشرین دویەم، هەرچەن تیمەیل پزشکی تەقەلای رزگارکردنی دانە، وەلێ گیانی لەدەسدا.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە ئەو ئەفسەرە وەلایەن بڕیگ چەکدار نزیک بنکەی ئیدریس لە دووزخورماتوو مەوقەی جیوەجیکردن ئەرکەگەی تەقە لەلی کریا، و تویش زەخمەیل سەختیگ هات.

مستەفا نەعیم لە تەمەن 42 ساڵە، لە لیوای کۆماندۆی 88، خەڵک قەزای زوبێرە لە پارێزگای بەسرە.