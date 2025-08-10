سەڵاحەدین دەوام فەرمی 4 قەزا کەێدە پشوو وەبوونەی زیارەت چلە

شەفەق نیوز ــ سەڵاحەدین

پارێزگای سەڵاحەدین، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان دەوام فەرمی چوار قەزا لە پارێزگاگە بوودە پشوو وەبوونەی زیارەت چلە.

پارێزگار لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "بڕیارە دەوام فەرمی چوار قەزای سەر وە پارێزگاگە بکرێدە پشوو کە بریتین لە دوزخورماتوو، ئامرلی، و دجێل، لە رووژ چوارشەممەی ئایندەی ئێ هەفتەو".

حکومەت فیدڕاڵیش راگەیان رووژ پەنجشەممەی ئایندە وە بوونەی چلەی ئیمام حسێن لە گشت وڵاتەگە پشووی فەرمییە.