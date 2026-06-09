سەڵاحەدین دەوام فەرمی رووژ پەنجشەممە وەبوونەی یاد "تاوان سپایکەر" کەێدە پشوو
شەفەق نیوز ـ سەڵاحەدین
پارێزگار سەڵاحەدین، هەیسەم زەهوان، ئمڕوو سێشەممە، بڕیاردا دەوام فەرمی بڕوار 11 حوزەیران 2026 پشوو فەرمی بوود لە فەرمانگەیل پارێزگاگە هاوکات وەرد ئامادەکاری تایوەت وە یاد دوانزەساڵەی "تاوان سپایکەر".
پارێزگار لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز دووپاتکرد "بڕیارەگە ئەرا ئاسانکاریکردن بشداری کەسوکار شەهیدەیل و هاوڵاتیەیلە لە مەراسیم یادکردنەگە، وەرد پاڵپشتی رێکخسن و خزمەتگوزاری و ئەمنی تایوەت وە بوونەگە، و کە چالاکیەیل وە هەڵواسین وینەیل شەهیدەیل سپایکەر و یادکردنیان گرێدەخوەی".
دیاریکرد، تاوان سپایكەر وە یەکیگ لە تاوانە تیرۆرستیەیل دانريێد کە هاوڵاتیەیل عراقی کردیەسە ئامانج، دووپاتکرد لەبان گرنگ وە هویرەوهاوردن "قوربانیدان شەهیدەیل و چەسپانن بەهایەیل یەکرزی نیشتیمانی وەفاداری ئەرا خوین پاکیان".