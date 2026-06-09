‏سەڵاحەدین دەوام فەرمی رووژ پەنجشەممە وەبوونەی یاد "تاوان سپایکەر" کەێدە پشوو

‏شەفەق نیوز ـ سەڵاحەدین

‏پارێزگار سەڵاحەدین، هەیسەم زەهوان، ئمڕوو سێشەممە، بڕیاردا دەوام فەرمی بڕوار 11 حوزەیران 2026 پشوو فەرمی بوود لە فەرمانگەیل پارێزگاگە هاوکات وەرد ئامادەکاری تایوەت وە یاد دوانزەساڵەی "تاوان سپایکەر".

‏پارێزگار لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز دووپاتکرد "بڕیارەگە ئەرا ئاسانکاریکردن بشداری کەسوکار شەهیدەیل و هاوڵاتیەیلە لە مەراسیم یادکردنەگە، وەرد پاڵپشتی رێکخسن و خزمەتگوزاری و ئەمنی تایوەت وە بوونەگە، و کە چالاکیەیل وە هەڵواسین وینەیل شەهیدەیل سپایکەر و یادکردنیان گرێدەخوەی".

‏دیاریکرد، تاوان سپایكەر وە یەکیگ لە تاوانە تیرۆرستیەیل دانريێد کە هاوڵاتیەیل عراقی کردیەسە ئامانج، دووپاتکرد لەبان گرنگ وە هویرەوهاوردن "قوربانیدان شەهیدەیل و چەسپانن بەهایەیل یەکرزی نیشتیمانی وەفاداری ئەرا خوین پاکیان".

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