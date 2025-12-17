‏سەڵاحەدین.. دەسگیرکردن رانندەیگ 6 بیانی هەڵگرديە تەقەلای چگن ئەرا ناو بەغدا دانە (ڤیدیۆ)

‏شەفەق نیوز ـ سەڵاحەدین

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە سەڵاحەدین، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا هێزە ئەمنیەیل توەنستن رانندەی بارهەڵگریگ دەسگیربکەن هنای 6 کە بیانی لە ناسنامەی پوکستانی وە شیوەی نایاسایی گواستیە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، ئۆپراسیۆن دەسگیرکردنەگە لە بازگەی شەهید عەبدوڵلا جەبارە ئەنجام دریا، کە کەفێدە بان ری کەرکوک ـ سەڵاحەدین، هنای بارهەڵگریگ لەجویر ئیفیکۆ رەنگ رەش وسنریا لەدویای وشکین دەرچگە شەش کەس بیانی هاناوی، لە پاریزگای کەرکوک هاتنە وە نیازن ئەرا بەغدای پایتەخت بچن.

‏دیارکیرد، رێکار یاسایی وەرانوەر رانندە ماشینەگە و ئەو کەسەلە گیریاسە وەر، وئەرا بنکەی پۆلیس فرسا لە قەزای عەلەم کلکریان تا ریکارەیل بگرنەوەر.

