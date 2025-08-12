سەڵاحەدین.. خەڵک زڵوعیە مینەی تەرم گەنجیگ خنکیاگ لەناو چەم دیجلە کەن

شەفەق نيوز– سەڵاحەدین

دەیان کەس خەڵک قەزای زڵوعیە، ئمڕوو سێشەممە،. وەرەو چەم دیجلە چگن، تا بکەفنە مینەی تەرم گەنجیگ وەناو عەلا ساڵح مەهدی، کە وەرجە چەن رووژیگ مەوقەی مەلەوانیکردن خنکیاس.

عومەر جبوری خەڵک ناوچەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: خەڵکەکە لە وەخت رویداوەگەو دەسکردنە مینەکردن، و بەلەم و چشتەیل قویمتگەکردن سادە وەکار هاوردن، و هەرچەن پلەی گەرمی بەرزە و تەکان ئاوەگە سەختە وەلێ تەقەلایان نەوسیاسەو.

کەسەیلیگ ترەک لەو ناوە وتن: لە وەخت خنکیان ئەو گەنجە تا ئیسە هەر مینەکردن وەردەوامە، و رووژانە مەردمیگ زیاتر تیەن ئەرا بەشداریکردن.