‏سەڵاحەدین.. پیایگ ژنەگەی کوشت و دەسگیرکردن داواکریایەیل وە تاوان تیرۆر و رفانن و دزی

‏شەفەق نیوز - سەڵاحەدین

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە سەڵاحەدین، ئمڕوو سێشەممە، خەوەر دا لە کوشیان ژنیگ وە دەس شویەگەی لە قەزای شەرقات باکوور پارێزگاگە، لەلای تریش فەرماندەیی پۆلیس پارێزگاگە راگەیان چەن کەسیگ داواکریاگ وە تاوانەیل جیاجیا دەسگیر کردیە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "پیایگ ژنەی لەناو ماڵەگەیان لە ئاوای (شەکرا) سەر وە قەزای شەرقات کوشت، و مدوو کوشتنەگە هیمان نادیارە"، دیارییش کرد "هێزەیل ئەمنی شوین ڕویداوەگە دەورە دانە و لێکۆڵینەوە وازکردن ئەرا زانستن هویردەکارییەیل ڕویداوەگە و ئەنجامدان رێکارەیل یاسایی پێویست".

‏لە لایگ تر، فەرماندەیی پۆلیس سەڵاحەدین لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، راگەیان زنجیرەیگ ئۆپەراسیۆن ئەمنی پیشوەختە لە چوارچمگ پلان ئەمنی ناوچەیی جیوەجێ کریا، کە ئەنجامەی بریتی بوی لە دەسگیرکردن چەن کەسیگ داواکریاگ وە تاوانەیل یاسایی جیاجیا، لەوانە: تاوانەیل تیرۆر وەپای مادەی (4 تیرۆر)، و تاوانەیل دزی وەپای مادەی (446 سزادان)، و تاوانەیل ڕفانن وەپای مادەی (421 سزادان)، جیا لە تاوانەیل ساختەکاری وەپای مادەیل (289) و (295) لە یاسای سزادان.

‏فەرماندەیی پۆلیس دووپات کرد لەبان "ڕێکارەیل یاسایی پێویست وەبان تاوانبارەیل گیریاسەوەر و ئەرا دادگایەیل تایبەتمەن کلریانە"، و دووپات کرد لەبان "درویژەدان وە جیوەجیکردن پلان ئەمنی ناوچەیی و ئۆپەراسیۆنەیل پێشوەختە ئەرا شوینکەفتن داواکریاگەیل و ئەوانەگ لە یاسا دەرچگن".

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