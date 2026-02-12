‏سوپرایزیگ عراقی لە ئاهەنگ "دوورگەی ئێپستاین" لە میسر

‏شەفەق نیوز - قاهیرە

‏لێکوڵینەوەەیل پەیوەست وە ئاهەنگیگ لە یانە شەوانەیل لە قاهیرە وە ناو "رووژیگ لە دوورگەی ئێپستاین" ئاشکرایکرد، رێکخەر ئاهەنگەگە خاوەن ناسنامەی عراقیە، یەیش لەدویای ئەوەگ دەزگایەیل ئەمنی دەستێوەردان کردن ریگری لە سازکردن ئاهەنگەگە کردن.

‏وەپای زانیاریەیل بڕیاربوی ـاهەنگەگە لە 10فبرایەر/ شوبات وەڕیوەبچوود، وەرد بانگهێشتکردن دویەتەیل وە خۆرایی، هەمیش ناو ئاهەنگەگە رەخنەی فراوانیگ وەدویای خوەی هاورد وە مدوو پەیوەنی داشتن ناوەگە وە تاوانەیل جنسی بازرگان ئەمریکی جیفری ئیپستاین.

‏وەپای زانیاری سەەتایەیل رێکخەر ـاهەنگەگە کابرایگ عراقیە، داوا لە دویەتەیل کردیە وە پەتی بچنەناو وە ئامانج راکیشان شمارەی ئامادەبوین فرەیگ و قازانجکردن لە فروشتن بلیت.

‏داواکار گشتی لە قاهیرە بڕیار دا توومەتبارەگە وە کەفالەت دارایی ئازاد بکەێد تا کۆتاییهاتن لێکۆڵینەوەیل، لە وەختیگ لایەنە پەیوەندیدارەیل وەردەوامن لە وەدویاچگن دۆسیەگە.

‏وەپای وەدویاچگن دەزگا ئەمنیەیل، ئاهەنگەگە وەبی وەرگردن موولەت یاسایی راگەینیاس، بیجگە لە وەکارهاوردن ناو نەپوڕیایگ و هەبوین نارووشناییگ لە رێارەیل رێکخستنی، یەیش هیشت دەسەڵاتدارەیل قەیەغەی بکەن و رێکار یاسایی وەرانوەر رێکخەرەگەی بگرنەوەر.