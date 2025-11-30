‏سوو.. 850 عراقی کەمپ هۆل وەجیهلن وەرەو "جەدعە"

2025-11-30T14:07:21+00:00

‏شەفەق نیوز ـ دیمەشق

‏سەرچەوەیگ ئاگادار لە سوریا، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرایکرد  ئامادەکارییەیل ئەرا گلەوداین زیاتر لە  850 هاوڵاتی عراقی لە کەمپ هۆل سوریا وەرەو عراق کۆتایی هاتیە،  بڕیارە سوو دووشەممە ئەنجام بدرێد و گواستنەوەگە لەژیر پاراستن هێزەیل ئەمریکا بوود.

‏سەرچەوەگە کە لەناو کەمپ هۆل کارکەێد وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "گشت رێکارەیل ئیداری و لۆجستیکی کۆتایی وەپیهاتیە ئەرا گواستنەوەی  بەش نوویگ لە عراقیەیل ناو کەمپەگە ئەرا زوی عراق لە رووژ سوو دەسوەپی کەێد".

‏وتیش؛"عراق  شەفەق سوو زیاتر لە بیس پاس ئەرا زەوی سوریا کلکەێد لەری دەروازەی وەلید سنوری  لە پارێزگای حەسەکەی سوریا".

‏وەزارەت کووچ عراق، رووژ جومعەی گوزەشتە، راگەیان دەرچگن بەش نوویگ لە عراقیەیل کەمپ هۆل نزیکە، ئاشکرایکرد هەفتەی ئایندە کاروان 31ەمین كاروان  گلەوخوەێد کە 240 خێزان گرێدەخوەی.

