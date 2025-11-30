سوو.. 850 عراقی کەمپ هۆل وەجیهلن وەرەو "جەدعە"
شەفەق نیوز ـ دیمەشق
سەرچەوەیگ ئاگادار لە سوریا، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرایکرد ئامادەکارییەیل ئەرا گلەوداین زیاتر لە 850 هاوڵاتی عراقی لە کەمپ هۆل سوریا وەرەو عراق کۆتایی هاتیە، بڕیارە سوو دووشەممە ئەنجام بدرێد و گواستنەوەگە لەژیر پاراستن هێزەیل ئەمریکا بوود.
سەرچەوەگە کە لەناو کەمپ هۆل کارکەێد وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "گشت رێکارەیل ئیداری و لۆجستیکی کۆتایی وەپیهاتیە ئەرا گواستنەوەی بەش نوویگ لە عراقیەیل ناو کەمپەگە ئەرا زوی عراق لە رووژ سوو دەسوەپی کەێد".
وتیش؛"عراق شەفەق سوو زیاتر لە بیس پاس ئەرا زەوی سوریا کلکەێد لەری دەروازەی وەلید سنوری لە پارێزگای حەسەکەی سوریا".
وەزارەت کووچ عراق، رووژ جومعەی گوزەشتە، راگەیان دەرچگن بەش نوویگ لە عراقیەیل کەمپ هۆل نزیکە، ئاشکرایکرد هەفتەی ئایندە کاروان 31ەمین كاروان گلەوخوەێد کە 240 خێزان گرێدەخوەی.