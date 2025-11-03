سوننەی عراق وەداوای واران نماز کەن

شەفق نيوز- بەغداد

دیوان وەقف سوننە لە عراق بانگواز کرد ئەرا خوەنستن نماز واران لە رووژ شەممەی ئایندە، لەوەر دیرکەفتن واران و کەمئاوی لە وڵات.

دیوانەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: عامر شاکر جەنابی سەرۆک دیوانەگە رینمایی خوەنستن نماز واران ناوەندی لە گشت پارێزگایەیل کرد لە رووژ شەممە 8 تشرين دویەم، لە ساعەت دەی شەوەکی، وە داوای واران و بەزەیی لە خودا.

وەرجەیە، روانگەی عراق سەوز مەزەنەی دیرکەفتن وەرز واران لەی ساڵە لە عراق تا تشرین دویەم یا کانوون یەکەم کرد، وتیش: بڕەیل زاران وەچەو ساڵەیل گوزەشتە سنووردارە، کە شایەت قەیران ئاو زیایەو بکەێد، و کاریگەریی تا ناوچەیل ناوڕاس بڕەسێد، دویای رەسینی ئەرا پارێزگایەیل باشوور.