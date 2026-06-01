‏سوری هاناویان.. زەخمداری وە ئاگر و گولە و کوشیان مناڵیگ لە بەغدا و بەسرە

‏شەفەق نیوز ـ بەغداد / بەسرە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە توومارکردن رویداوەیل ئەمنی لە بەغدا و بەسرە، لە ئەنجام شمارەیگ زەخمداربوین و مناڵیگ کوشیا.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ ژن و شوییگ سوری تویش سزیان سەختیگ هاتنە وە مدوو هیزگردن ئاگر لەناو ماڵیان لە ناوچەی سەدر خوەرهەڵات بەغداد، وتیش وەپای زانیاری سەرەتایەیل رویداوەگە لە ئەنجام دزەکردن غاز ئاشپەزی بویە.

‏وتیش؛ زەخمدارەیل ئەرا خەستەحانە کلکریان بارودۆخیان سەختە رەخداری رەد نەکردنە.

‏لەرویداویگ جیا، وەرگیری شارستانی توەنست هیزگردن ئاگر لەناو کارخانەی کارتون کپەوبکەێد لە ناوچەی کویش باشوور بەغدای پایتەخت، وەبی توومارکردن کەلەمەداری، لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە و هوکارەیل وازکریا.

‏لە بەسرە سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا لە زەخمداری دوو کەس وە گولە وە مدوو هیزگردن جەۆگ لە ناوچەی احەی حسێن ناوراس پارێزگاگە.

‏هەمیش یەکیگ لە ناوچەیل باکوور بەسرە مەرافەیگ چەکداری وەخوەی دی کە لە ئەنجام مناڵیگ شەش ساڵان زەخمداربوی لەناوچەی سەدر، ئەرا خەستەخانە کلکریا باوجی لەوەر زەخمداریەگەی گیان لەدەسدا، وەپای سەرچەوەگە.

