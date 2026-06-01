سوری هاناویان.. زەخمداری وە ئاگر و گولە و کوشیان مناڵیگ لە بەغدا و بەسرە
شەفەق نیوز ـ بەغداد / بەسرە
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە توومارکردن رویداوەیل ئەمنی لە بەغدا و بەسرە، لە ئەنجام شمارەیگ زەخمداربوین و مناڵیگ کوشیا.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ ژن و شوییگ سوری تویش سزیان سەختیگ هاتنە وە مدوو هیزگردن ئاگر لەناو ماڵیان لە ناوچەی سەدر خوەرهەڵات بەغداد، وتیش وەپای زانیاری سەرەتایەیل رویداوەگە لە ئەنجام دزەکردن غاز ئاشپەزی بویە.
وتیش؛ زەخمدارەیل ئەرا خەستەحانە کلکریان بارودۆخیان سەختە رەخداری رەد نەکردنە.
لەرویداویگ جیا، وەرگیری شارستانی توەنست هیزگردن ئاگر لەناو کارخانەی کارتون کپەوبکەێد لە ناوچەی کویش باشوور بەغدای پایتەخت، وەبی توومارکردن کەلەمەداری، لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە و هوکارەیل وازکریا.
لە بەسرە سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا لە زەخمداری دوو کەس وە گولە وە مدوو هیزگردن جەۆگ لە ناوچەی احەی حسێن ناوراس پارێزگاگە.
هەمیش یەکیگ لە ناوچەیل باکوور بەسرە مەرافەیگ چەکداری وەخوەی دی کە لە ئەنجام مناڵیگ شەش ساڵان زەخمداربوی لەناوچەی سەدر، ئەرا خەستەخانە کلکریا باوجی لەوەر زەخمداریەگەی گیان لەدەسدا، وەپای سەرچەوەگە.