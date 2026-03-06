سودانی و نێچیرڤان بارزانی دووپات کەن کە نەبایەس گورزەیل پەلامار شارەیل عراقی بیەن

شەفەق نيوز- بەغداد

محمد شیاع سودانی سەرۆک حکومەت کاروەڕیخەر عراق، و نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو جمعه، دووپات لە گرنگی ریگریکردن لەو پەلامارەیلە کردن کە رەسنە شارەیل عراق لەی جەنگە ناوەین ئیسرائیل و ئەمریکا لەلاییگ و ئیران لەلاییگ ترەک، وەگەرد بەشیگ لە جینشینەیلی لە ناوچەگە.

نویسنگەی سودانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە پەیوەندی تەلەفۆنی ناوەین هەردوگ لایەن باس دویاترین نووەوبویەیل ئەمنی لە ناوچەگە کردن لەوەڕ وەردەوامی جەنگ و کاریگەریەیلی لەبان عراق.

هەردوگ لایەن دووپات کردن لە رەتکردن ئەو پەلامارەیلە وەبان شارەیل عراق کە هەرێم کوردستانیش گرێدەو، هەمیش ری نەیان نەیەن کە زەویەیل عراق بوونە شوینیگ ئەرا پەلاماردان دەوڵەتەیل هاوسا، و پشتگیریکردن گشت ئەو گامەیلە نە پاڵپشتیکردن ئاسایش و ئارامی لە ناوچەگە خوازن.

سودانی و بارزانی دووپاتیش لە گرنگی وسیان لەنوای ئی سەختیەیل ئیسە کردن وە یەکخستن هەڵوێست هیزەیل نیشتمانی و وتاریان. ئەرا مقیەتیکردن ئارامی و سەروەری وڵات، و پاڵپشتیکردن ئاسایش نیشتمانی.