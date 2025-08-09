سودانی: نەبایەس خەمسەردی لە گیرهاوردن چەک وەدەس دەوڵەت و نواگیریکردن گەندەڵی بکریەێد

شەفەق نیوز - بەغداد

محمد شیاع سودانی، سەرۆک وەزیرەیل عراق، ئمڕوو شەممە، دووپات لەوە کرد کە سنووردارکردن چەک لەلای دەوڵەت و چەسەپانن سەروەری یاسا، ئەو واژەیلە کە دەسەڵات ئایینی داوایان کەێد، نەبایەس لە و جیوەجیکردنیان خەمسەردی بکریەێد، وتیش: "ئەوە وە نیاز وە ئامانجکردن لایەنیگ یا تاکیگ نییە".

ئەوەیش لە مەوقەی ئامادەبوینی لە کۆنفرانسیگ هووزانە هات کە لە میوانخانەی شێخ جەمال زاری وەڕیەو چگ، کە ساڵیادی شووڕش 1920 بوی، لە کۆنفرانسەگە شمارەی وەزیر و شێخ ئێڵ و کەسایەتییە ناودیارەیل ئامادەبوین.

لە بەیاننامەیگ لە نوسینگەی سودانی کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: سودانی دووپات لەوە کردگە کە "وە لەوەرچەوگردن ئەو رەوش ئارامە، هیچ دەسپیچگیگ نییە ئەرا بویین هیچ چەکیگ لە دەیشت دامەزراوەیل، و بایەسە هووزەیل پشتیوانی لە سەروەری یاسا و دەسەڵات دادوەری بکەن".

وتیش: ئەرک هووزەیلمان لە گشت کایە کۆمەڵایەتییەیل گەشە کەێد، و لە نواگیریکردن جەنگ هووزەیل و دیاردە رخباریەیل جویر مادەی هووشبەر.

سودانی دیاری کرد کە "عراق وە سەختیەیل ناوخۆیی و دەرەکی رەد بوود، بڕیگ پرەنسیپیش هەس کە لییەوە وەرەو نوا چیمن، حکومەت رێباز و دروشم خزمەتگوزاری هەڵگرد، کە بویەسە رێبازیگ کردەیی لە گشت باوەتیگ یا پارێزگاریگ". وتیش: "حکومەت لە بەرنامەگەی پابەند بویە وە کۆتاییهاوردن وە بویبن هاوپەیمان ناودەوڵەتی نواگیریکردن داعش هەناێ خوازین ئەرای نەمەن"، وتیش: "نیەخوازیمن عراق لە وڵاتەیل ناوچەگە و جیهان جیاوە بوود، و نەبایەس عراق دابڕیەێد".