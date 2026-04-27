‏سودانی فەرمان دەێد ئەرا پشتگیریکردن لە قوربانیەیل رویداوەگەی کەرکوک و لێکۆڵینەوە لە رێکارەیل بیوەیی

‏شەفەق نیوز- بەغداد

‏سەرۆک وەزیرەیل، محەمەد شیاع سودانی، ئمڕوو دوشەممە، سەرەخوەشی خوەی ئەرا قوربانییەیل ئەو رویداو هامشویە نیشاندە کە دویەکە لە پارێزگای کەرکووک رویدا، سودانی فەرماندا وە لایەنە پەیوەندیدارەیل کە پەیوەندی بکەن وە بنەماڵەی قوربانییەیل و زەخمدارەیل و پشتگیری و چەودێری پێویست پێشکەشیان بکەن، وەگەرد گردنەوەر گشت رێکارەیل یاسایی.

‏سودانی لە بەیاننامەیگ کە لە نووسینگەی راگەیانن دەرچگە، دووپات کرد لەبان پێویستی توندکردن لێکۆڵینەوە لە مەرجەیل بێوەیی و ئارامی، و جیوەجیکردن بنەما و رێنماییەیل هاتوچوی ئەرا ئەوەگ دڵنیابن لە دووارە نەوین ئی جویرە رویداوەیلە.

‏سەرۆک وەزیرەیل سەرەخوەشی خوەی ئەرا بنەماڵەی قوربانییەیل نیشاندا و هیوای خاسەوبوین خێرا ئەرا زەخمدارەیل خواست.

