سودانی شەرمەزار وەئامانجگردن ماڵ سەرۆک هەرێم کوردستان لە دهۆک کەێد

شەفەق نیوز - بەغدا

محمد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرەیل عراق، ئمڕوو شەمە، پەلاماردان ماڵ نێچیروان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، لە پارێزگای دهۆک شەرمەزار کرد، و فەرمان دا وە دروسکردن تیمیگ ئەمنی و تەکنیکی هاوبەش ئەرا لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە و ناسین گوناهبارەیل.

نوسسینگەی راگەیانن سەرۆک وەزیرەیل لە بەیاننامەیگ وت: سودانی لە پەیوەندییگ تەلەفۆنی وەگەرد بارزانی، باس لە دویا پەرەسەنینەیل رەوش عراق و ناوچەگە و لایەنە ئەمنییەیل لە ئاست نیشتمانی و ریەیل چەسپانن ئاسایش و ئارامی کرد.

سودانی رکداری و بیزاری خوەی نیشان دا وەرانوەر ئەو پەلامارە ناپیاوانە کە کریاسە بان ماڵ بارزانی لە پارێزگای دهۆک، و دەسخوەشی هەڵوێست و تەقەلای کرد ئەرا قایمکردن یەکێتی ناوەین عراقییەیل، و فەرمان دا وە دروسکردن تیمیگ ئەمنی و تەکنیکی هاوبەش لە دامودەزگا ئەمنییەیل حکوومەت فیدراڵی و حکوومەت هەرێم ئەرا لێکۆڵینەوە و ناسین گوناهبارەیل و جیوەجیکردن ریکارە یاساییەیل دژیان.

سودانی دووپات کرد ک حکوومەت کەفێدە فتراق ئەوە کە "ری نەێد هیچ لایەنیگ لە دەیشت یاسا، یا لایەنیگ هەرێمی و ناودەوڵەتی، عراق بکیشێدە ناو ئەو جەنگە کە لە ناوچەگە وەردەوامە، وەگەرد خەرجکردن تەقەلا ئەرا مقیەتیکردن سەروەری عراق و ئاسایش و ئارامی لە گشت بوارەیل.

وەرجە یە ئمڕوو، سەرچەوەیگ ئەمنی وەرپرس ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: شار دهۆک کەفتە وەر پەلامار وە درۆنەیل تەقەمەنی، ک یەکیان کەفتە خوار و رممە و ئاگر لەلی بەرز بویەو، و وەرگری ئاسمانی یەکیگ ترەک خستە خوار بی ئەوەگ بتەقێد.

ئی پەلامارەیلە لە وەختیگ تیەن ک سیستمەیل وەرگری ئاسمانی چالاکییان لە سوو ئمڕوو زیای کردگە، چۊن توەنستن نواگیری دوو درۆن لە دهۆک و یەکیگ ترەک لە هەولێر بکەن و بخەنەی خوارەو، وەرجە ئەوەگ بڕەسنە ئامانجەیلیان.