سودانی رینمایی دەێد وە پەرەپیدان سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی ئەرا قایمکردن ئاسایش ئاسمان عراقی

محمد شیاع سودانی سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل، یەکشەممە، رینمایی دا ئەرا پەرەپیدان و نووەوکردن سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی و بەرزەوکردن ئاستەیل ئامادەیی و مەشقکردن، وەشیوەیگ گونجیاگ بوود وەگەرد پیشهاتە هەرێمییەیل و ئاسایش ئاسمان عراقی قایم بکەێد.

نووسینگەی راگەیانن سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: سودانی سەرۆکایەتی گردەوبوینیگ کرد کە دیاری کریا ئەرا باسکردن لە پلانەیل پەرەپیدان سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی، وە ئامادەبوین سەرۆک ئەرکان سوپا و شمارەیگ لە سەرکردە و وەرپرسەیل لە وەزارەت وەرگری و دەسەی پیشەسازی جەنگی.

بەیاننامەگە وتیش: لە گردەوبوینەگە ریکارەیل و پلانەیل پەرەپیدان و نووەوکردن سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی و ئاستەیل ئامادەیی و مەشقکردن وەردەوام خریا بان مێز ئەرا ئەو یەکەیلە کە لەناوی کار کەن، وە شیوەیگ کە گونجیاگ بوود وەگەرد پیشهاتە هەرێمییەیل، ئەرا دڵنیابوین لە ئاسایش و بیوەیی ئاسمان عراقی.

سودانی دووپات لەبان رکداری حکومەت کرد ئەرا پەرەپیدان هیزە ئەمنییەیلە وە جۊرەیل و پیکهاتەیل جیاجیایان و قایمکردن توانایەیل جەنگی و هونەرییان ئەرا توانادارکردنیان لە نواگیریکردن رخباری و هەڕەشەیل، و مقیەتیکردن ئاسایش عراق و ئارامی و سەروەریی، دیاری کرد کە یەیش لەناو ئەولەوییەتەیل بەرنامەی حکومی و ستراتیژی ئاسایش نیشتمانی تێد.

ئەنجومەن وەزیرەیل وە سەرۆکایەتی سودانی، رووژ سێشەممەی گوزەشتە، بڕیار دا لە گریەبەسکردن ئەرا سەنین سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی و تەواوکردن خوازینەیل پێکهاتەیل ئی جۊرە سەربازییە، هەرلیوا باس ریکارەیل دەسکردن وە جویلەی فڕۆکەوانی مەدەنی لەناو ئاسمان عراقی وەپەی مەرجەیل ئاسایش و سەلامەتی کرد.