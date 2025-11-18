سودانی رەسێدە موسڵ و دویای ئەوە رویکەێدە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ نەینەوا
ەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل محەمەد شیاع سودانی، ئمڕوو سێشەممە، رەسیە فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی موسڵ.
لە بەیاننامەیگ لە نویسینگەی راگەیانن سودانی دەرچگە راگەیان، لەورە گەشت کەێد ئەرا بەشماریکردن ل کارەیل کۆڕبەن ئاشتی و ئاسایش لە خوەرهەڵات ناوڕاس/ MEPS 2025. کە زانکۆی ئەمریکی لە شار دهۆک لە هەرێم کوردستان عراق رێکیخستیە.
لەلایگیش پارێزگار نەینەوا عەبدولقاد دەخیل لە بیاننامەیگ راگەیان، پیشوازی لە سەرۆک وەزیرەیل محەمەد شیاع سودانی و شاندەگەی یاوەریکرد مەوقەی رەسین ئەرا فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی موسڵ.
شاندەگەی سودانی پێکهاتیە لە وەزیر دارایی تەیف سامی، و وەزیر کاروبار کۆمەڵایەتی ئەحمەد ئسەدی وەرد شمارەیگ لە راوێژکارەیل حکومی..
سەرچەوەیگ ئاگادار لە سەرەتای ئێ هەفتە خەوردا سودانی سەردان هەرێم کوردستان کەێد ئەرا بەشداریکردن لە کۆڕبەنەگە کە لەناوی دەیان کەسایەتی سیاسی و ئاکادیمی و پسپۆرەیل تایوەت لە ناو و دەێشت عراق بەشدارن.