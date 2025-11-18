‏سودانی رەسێدە موسڵ و دویای ئەوە رویکەێدە هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز ـ نەینەوا

‏ەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل محەمەد شیاع سودانی، ئمڕوو سێشەممە، رەسیە فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی موسڵ.

‏لە بەیاننامەیگ لە نویسینگەی راگەیانن سودانی دەرچگە راگەیان، لەورە گەشت کەێد ئەرا بەشماریکردن ل کارەیل کۆڕبەن ئاشتی و ئاسایش لە خوەرهەڵات ناوڕاس/ MEPS 2025. کە زانکۆی ئەمریکی لە شار دهۆک لە هەرێم کوردستان عراق رێکیخستیە.

‏لەلایگیش پارێزگار نەینەوا عەبدولقاد دەخیل لە بیاننامەیگ راگەیان، پیشوازی لە سەرۆک وەزیرەیل محەمەد شیاع سودانی و شاندەگەی یاوەریکرد مەوقەی رەسین ئەرا فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی موسڵ.

‏شاندەگەی سودانی پێکهاتیە لە وەزیر دارایی تەیف سامی، و وەزیر کاروبار کۆمەڵایەتی ئەحمەد ئسەدی وەرد شمارەیگ لە راوێژکارەیل حکومی..

‏سەرچەوەیگ ئاگادار لە سەرەتای ئێ هەفتە خەوردا سودانی سەردان هەرێم کوردستان کەێد ئەرا بەشداریکردن لە کۆڕبەنەگە کە لەناوی دەیان کەسایەتی سیاسی و ئاکادیمی و پسپۆرەیل تایوەت لە ناو و دەێشت عراق بەشدارن.

‏

‏