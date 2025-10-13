سودانی ئەرا بەشداریکردن لە لوتکەی شەرم شێخ رویکەێدە میسڕ
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرۆک وەزیرەیل عراق، محەمەد شیاع یودانی، ئمڕوو دووشەممە، رویکەێد کۆمار عەرەبی میسڕ، ئەرا بەشداریکردن لە لوتکەی شەرم شێخ، وەپای بەیانیگ کوڵ کە لە نویسینگەگەی رەسیەس ئاژانس شەفەق نیوز.
شەوەکی ئمڕوو، پلانەگەی سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترامپ چگە جیوەجیکردن ئەرا ئاڵشتکردن دیلەیل ناوەین حەماس و ئیسرائیل، وە دەیوەپیکردن رێکارەیل رادەسکردن دیلەیل لە هەردووگ لا.
ئیسرائیل ، دویەشەو یەکشەممە، دووپاتکرد، هویچ نوێنەریگی لە لوتکەی ئاشتی لە غەززە نییە، کە بڕیارە، ئمڕوو دووشەممە، لە شار شەرم شێخ میسڕی وەڕیوە بچوود.