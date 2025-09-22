سوداني بابل وە پایتەخت پیشەسازی عراق راگەینێد

شەفەق نيوز- بابل

محمد شیاع سودانی سەرۆک وەزیرەیل عراق، ئمڕوو دووشەممە، پارێزگای بابل وە پایتەخت پیشەسازی عراق راگەیان، ئەوەیش ئەرا شوین ستراتیژیی گلەو دا.

سودانی لە وتاریگ وت: بابل شارستانیەت و میژوو ئمڕوو بوودە خاوەن ناو نوویگ (پایتەخت پیشەسازی عراق) وتیش: جیاوازییەیلیگ هەس هیلن بابل شایستەی ئی ناوە بوود، لەلییان شوینەگەیە.

وتیش: دەرفەت تەواوکەری کشتوکاڵی و پیشەسازی لە بابل هەس، و لەی پارێزگا کەرت تایبەت ویرەدار هەس و توەنێد کارخانەییلیگ دروس بکەن بەرهەمەیلیگ پیشکەش بکەن شایستەی ئەوەن ئەرا دەوڵەتەیل هاوسا هەناردە بکریەن.

سودانی وتیش: پلان و جیوەجیکردن و دەرئەنجام پرۆژەیگ هەس توەنێد بوودە بەشیگ لە پایتەخت پیشەسازی، و لە خود وەختەگە چگە ژیر ئەوە کە ساڵەیل فرەیگ رەد بوین وەبی کارکردن لە پڕۆژەیل پیشەسازی لە عراق.

وەقسەی سەرۆک وەزیرەیل، بازکوتانیگ لە بڕ و کوالیتی لە ئاست پیشەسازی لە عراق هەس، لەناویان دروسکردن ئاست کۆنکریت و سەمەرە روین ئاش و دەرمان و چیمەنتۆ، کە رەسیە ئاست وەکارهاوردن ناوخوەیی.

دویای ئەوە، سەرۆک وەزیرەیل کار جیوەجی پڕۆژەی کارخانەی دەنگەیل پلاستیکی مەرەقەز کرد، وە توانای 960 تۆن لە رووژیگ، کە یەکیگە لە پڕۆژەیل کەرت تایبەت لە پارێزگای بابل، و یەکەمو لەیجویرە لە عراق.