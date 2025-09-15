"سندوق شەربەت" دوو پیای هاتوچو ئەرا زیندان کلکەێد لە عراق

شەفەق نیوز ـ بەغدا

وەزارەت ناوخوەی، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان بڕیار دادوەری وەبان ئەفسەرەیل پۆلیس هاتوچو دەرچگە وە مدوو وەرگردن بەرتیل لە جویر "سندوق شەربەت".

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "لەبان ڤیدیۆیگ کە لە بان تووڕ کۆمەڵایەتی بڵاوبویە، دەرچگە یەکیگ لە دەوریەیل هاتوچوی بەرتی لە جویر (سندوق شەربەت) لە یەکیگ لە ماشین بارهەڵگریل وەرگردیە، لەدویای لێکڵینەوە لەی دۆسیە وەلایەن لایەنەیل پەیوەنیدار، دادگای هێزە ئەمنیەیل ناوخوەی یەکەم لەناوچەی سێ سزای ئەو ئەندامەیل دەوریەگە دا کە لەناوی بوینە".

رووشنیکرد، " کۆمسیار (فواد عەلی حسێن عەلی) سزای زیندانیکردن سەخت ماوەی (دوو ساڵ) و غەرامەکردن بڕ ملیۆنیگ و سەد هەزار دینار عراقی وەپای بڕگەیل یاسای سزادان وەبانی چەسپنیا، لەوەر وەرگردن بەرتیل (سندوقیگ شەربەت) لە ماشینیگ گواستنەوە مەوقەی ئەنجامدان ئەرکەیلی لە رووژ 9/13/2025، هەمیش هەروەها بووە". بڕیارە جویر سزایگ لە خزمەت دویربخرێد دویای وەرگردن سزای کۆتایی و تاوانەگەی وە شەرەف هەشمار کریا".

وتیش؛ کۆمسیار سزادریاگ (قەیسەر جومعە کازم حەسەن) وەپای یاسای سزادان سزای زیندانیکردن سادە ماوەی (شەش مانگ) وەبانی دانریا، وەمدوو چەوپوشیکردن لە ئەنجامداین تاوانیگ کە توەنست ریگری لەلی بکەێد وەرجە ئەوەگ لە سۆشیال میدیا بڵاوەوبوود".

لە بڕیارەگە هاتیە، "لەوەر نەبوین بەڵگەی هەوەجەکریاگ لەبان توومەتبار کۆمسیار (ئەحمەد هاشم تۆفیق سەعید) و کۆمسیار (کازم عەبود مەشت محسن)، وەبان ئەو توومەتەی کە وە پای بڕگەیل یاسا ئاراستەیان کریاس، دادگا بڕیار هەڵوەشانن توومەتەگەیان دا و ئازادیان کەێد".

وەزارەتەگە وتیش، "ری نیەرێد بڕیگ هەڵسوکەفت کەسی زەرد بوود ئەرا پیایەیلی و خزمەتەیلیان کە لە مژارەیل ژیان ئەنجامی دەن، هەمیش وەزارەتەگە وە توونی وەرانوەر هەر کەسیگ وسێد تەقەلای بەدنامیکردنی بدەێد".