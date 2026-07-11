سزیان 6 ماشین وە ئاگر پێشانگای ماشینەیل لە شار سەدر خوەرهەڵات بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی، ئمڕوو شەممە، راگەیان، ئاگریگ کپەوکردن کە لەناو سێ پێشانگای ماشینەیل لە ناوچەی حەبیبیە لە شار سەدر خوەرهەڵات بەغدا هیزگرد، وەبی توومارکردن زەخمداری گیانی.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، تیمەیلیان توەنستن کۆنترۆل ئاگریگ بکەن و شمارەی فرەیگ لە ماشینەیل رزگارکریان، زەردەیل لە شەش ماشین سنووردار کریا.
وتیش؛ پێشانگا زەرد دیەیل لە گوزەشتە وە سەرپیچی رینمایەیل سەلامەتی توومارکریانە، مادەی "ئەلیکابۆند" وەکارهاوردنە.
دیاریکرد، لێکۆڵینەوەی فەرمی لە رویداوەگە وازکریا، وەرد بانگردن پسپۆر بەڵگە تاوان ناسی، ئەرا دەسنیشانکردن هووکار ئاگرەگە و چوینیەتیەگەی.