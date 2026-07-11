‏سزیان 6 ماشین وە ئاگر پێشانگای ماشینەیل لە شار سەدر خوەرهەڵات بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی، ئمڕوو شەممە، راگەیان، ئاگریگ کپەوکردن کە لەناو سێ پێشانگای ماشینەیل لە ناوچەی حەبیبیە لە شار سەدر خوەرهەڵات بەغدا هیزگرد، وەبی توومارکردن زەخمداری گیانی.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، تیمەیلیان توەنستن کۆنترۆل ئاگریگ بکەن و شمارەی فرەیگ لە ماشینەیل رزگارکریان، زەردەیل لە شەش ماشین سنووردار کریا.

‏وتیش؛ پێشانگا زەرد دیەیل لە گوزەشتە وە سەرپیچی رینمایەیل سەلامەتی توومارکریانە، مادەی "ئەلیکابۆند" وەکارهاوردنە.

‏دیاریکرد، لێکۆڵینەوەی فەرمی لە رویداوەگە وازکریا، وەرد بانگردن پسپۆر بەڵگە تاوان ناسی، ئەرا دەسنیشانکردن هووکار ئاگرەگە و چوینیەتیەگەی.

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