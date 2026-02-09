سزیان ئەماریگ شیر هشک لە کەرکوک.. ڤیدیۆ

شەفەق نيوز- كەركوك

سەرچەوەیگ ئەمنی لە کەرکوک، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگر لەناو ئەماریگ شیر هشک لە بازاڕ سەرەکی وەرانەور خەسەخانەی جمهوری، کە بویە مدوو زەرەدەیل دارایی گەورەیگ وەبی زەخمداری کەسیگ.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاگرەگە شەوەکی ئمڕوو لەناو ئەو ئەمارە هیز گرد، و تیمەیل وەرگری شارستانی رەسینە شوین رویداوەگە، و توەنستن ئاگرەگە کپەو بکەن وەرجە رەسین بڵویزەی ئەرا دوکانەیل شانی.

سەرچەوەگە وتیش: ئامارەگە بڕ فرەیگ لە شیر هشک لەناوی بوی، وتیش: لێکولینەوە ئەرا رەسین وە بندروس هیزگردن ئاگرەگە واز کریا کە تا ئیسە ئاشکرا نەویە.

هەرلیوا، خاوەن دوکانیگ لە شان ئەو ئەمارە وەناو سلێمان عەبدوڵا ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دویکەڵ خەسیگ پڕ ئەو ناوە بوی و زیڕە خستە ناو مەردم، وەلێ سوپاس ئەرا خودا کە زەخمداری توومار نەکریا.

تیمەیل وەرگری شارستانی دووپات کردن کە ریکارەیل مقیەتیکاری جیوەجی کردن ئەرا دڵنیابوین لە بڵاوەنەوین ئاگرەگە، و کارەبا وەشیوەیگ وەختانە لە ناوچەگە بڕین، و دەسەڵاتەیل ناوخوەیی دەسکردن وە لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە.