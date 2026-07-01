‏سزیان تانکەریگ نەفتهەڵگر عراقی لە بیاوان سوریا

شەفەق نیوز - دیمەشق

‏سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە سووریا، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەر دان لە پليان تانکەر نەفتهەڵگر عراقییگ لە ری ناوەین شارەیل حومس و تەنەف لە بیاوان سوریا، کە بویە هووکار سزیانی وەتەواوەتی.

‏سەرچەوەیل وە ئاژانس شەفەق نیوز وتن: رویداوەگە دویای تەقیان یەکیگ لە چەرخەیل تانکەرەگە بویە، کە بویە هووکار ئەوەگ رانندەگە بەجەر لە دەس بيەید و تانکەرەگە بپلیەێد، وەرجە ئەوەگ ئاگر لەلی بەرزەو بوو.

‏سەرچەوەیل دووپات کردن رانندەگە لە رویداوەگە رزگاری بوی و هویچ زەرەد گیانی تۆمار نەکریایە، و زەرەدەیل سنووردار بویە وە سزیان تانکەرەگە وەتەواوەتی و زەرەد مادی.

‏لە لایگ تریش، تانکەر نەفتیگ عراقی لە 13 حوزەیران گوزەشتە رویوەروی تەقەکردن وە لایەن کەسەیل نەشناس بوی لە وەخت رەدبوینی لە ری حەلەب - مەنبج لە باکوور سوریا، کە بویە هووکار زەرەد مادی، و چالاکوانەیل عەشایەری و ناوخوەیی لە مەنبج شەرمەزار رویداوەگە کردن و داوای وەشوینکەفتن ئەنجامدەرەیل و وەهێزکردن پاراستن جویڵەی رەدبوین و بازرگانی ناوەین عراق و سوریا کردن.

‏

‏