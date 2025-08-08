سزیان تاتکەر نەفتهەڵگر لەبان ری سەڵاحەدین – كەركوك

شەفەق نيوز- سەڵاحەدین

سەرچەوەیگ لە وەڕیەوبەرایەتی وەرگری شارستانی لە پارێزگای سەڵاحەدین، ئمڕوو جمعە، خەوەردا لە سزیان تانکەریگ نەفتهەڵگر لەبان ری تكريت – كەركوك.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تیمەیل وەرگری شارستانی رەسینە شوین رویداوەگە و توەنستن ئاگرەگە کپەو کردن، و نەهیشتن فراوانەو بوود، وەبی توومارکردن زەرد گیانی، دووپات کرد کە لێکولینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە وەردەوامە.

تاتکەرەگە لە پاڵاوگەیل بێجیەو روی وەرەو من کەرکوک کردوێد هەناێ ئاگر گرد، و رانندەگە بیوەیە، وەلێ تانکەرەگە وەتەواوی سزیا.