سزیان بارهەڵگریگ کەی وەبان ری بەغدا ـ کەرکوک
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ناوخوەیی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگر لەناو بارهەڵگریگ کە کەی ودانەویلەی کشاوەرزی هەڵگردوی لەبان ری بەغدا ـ کەرکوک.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ئاگر لەناو بارهەڵگریگ هیزگردیە کە کەی و دانەویل کشاوەرزی هەڵگردوی هنای لەریبویە لەبان ری بەغدا ـ کەرکوک لە نزیک ناوچەی غالبیە، وەبی ئەوەگ هووکار هیزگردن ئاگرەگەی بزانرێد".
وتیش "شمارەیگ لە ریوارەیل لە شوین رویداوەگە گردەوبوینە دەسمیەتی کپەوکردن ئاگرەگە و رزگارکردن رانندەگە و بارهەڵگرەگە دانە" وتیش "تیم ئاگر کپەوکردن توەنستنە ئاگرەگە کپەوبکەن وەرجە ئەوەگ بارهەڵگرەگە وە تەواوی بسزێد".
دووپاتکرد، رویداوەگە نەویە مدوو هویچ زەخمداریگ یا مردن، دیاریکرد، لێکۆڵینەوە لە چوینیەتی و هووکار هیزگردنی وازکریاس.