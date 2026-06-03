‏سزیان بارهەڵگریگ کەی وەبان ری بەغدا ـ کەرکوک

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ناوخوەیی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگر لەناو بارهەڵگریگ کە کەی ودانەویلەی کشاوەرزی هەڵگردوی لەبان ری بەغدا ـ کەرکوک.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ئاگر لەناو بارهەڵگریگ هیزگردیە کە کەی و دانەویل کشاوەرزی هەڵگردوی هنای لەریبویە لەبان ری بەغدا ـ کەرکوک لە نزیک ناوچەی غالبیە، وەبی ئەوەگ هووکار هیزگردن ئاگرەگەی بزانرێد".

‏وتیش "شمارەیگ لە ریوارەیل لە شوین رویداوەگە گردەوبوینە دەسمیەتی کپەوکردن ئاگرەگە و رزگارکردن رانندەگە و بارهەڵگرەگە دانە" وتیش "تیم ئاگر کپەوکردن توەنستنە ئاگرەگە کپەوبکەن وەرجە ئەوەگ بارهەڵگرەگە وە تەواوی بسزێد".

‏دووپاتکرد، رویداوەگە نەویە مدوو هویچ زەخمداریگ یا مردن، دیاریکرد، لێکۆڵینەوە لە چوینیەتی و هووکار هیزگردنی وازکریاس.

‏

‏