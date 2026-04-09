سزای 15 ساڵ زیندانیکردن وەبان دوو توومەتبار وە مدوو دەسدرویژیکردن وەبان دویەت ناخاڵەیگ لە زیقار
2026-04-09T11:05:21+00:00
شەفەق نیوز ـ زیقار
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا دادگای تاوانەیل زیقار سزای 15 ساڵ زیندانیکردن ئەرا دوو توومەتبار دەرکرد وە توومەت دەسدرویژیکردن وەبان دویەت ناخاڵەیگ کە لە پارێزگای ترەک هاوردەبوینی.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، دادگا بڕیارەگەی لەدویای چەسپانن تاوان توومەتبارەیل دا، وتیش سزاگە وە پشت بەسان وە بڕگە مادەی 393 یاسای سزاداین عراقی شمارە 11 ساڵ 1969 هاتگە.