‏سزای10 ساڵ زیندانیکردن لەبان کابرایگ خوەی وە ئەفسەر لە دەزگای دژەتیرۆر عراق ناسانیە

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏ ئەنجومەن دادگای باڵا، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان دادگای تاوانەیل ناوەندی، دوو سزای زیندانیکردن ماوەی دە ساڵ دەرکرد وە مدوو ئەنجامدان تاوان خوەناسانن وە پلەی ئەفسەر (رائید و نەقیب) لە دەزگای دژەتیرۆر.

‏ئەنجومەنەگە لە بەیاننامەی ئمڕووی راگەیان، تاوانبارەگە ئەو دوو پلە وەکارهاوردیە ئارا وەدەسهاوردن قانجازیگ مادی لە وەرانوەر پەیمان دامەزرانن دان وە هاوڵاتیەیل لە دەزگای دژەتیرۆر، مەوقەی دەسگیرکردنی ناسنامەی بار شارستانی، نوسریاگ دامەزرانن ساختە و چەن مۆر وە ناو کەس و کۆمپانیایەیل ئاڵشتکردن پویل وەپی گیریاس.

‏ئاشکرایکرد، هەر دوو سزاگە لەبان بنەمای بڕیار (160/ یەکەم/ 1-2)ی ساڵ 1983 هەموارکریاگ دەرچگە.

