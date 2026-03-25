‏سزای لەسێدارەداین تاوانباریگ کە ئەفسەریگ و موفەوزیگ لەوەخت جیوەجیکردن ئەرکەلیان کوشتیە

‏شەفەق نیوز/ کەربەلا

‏دادگای تاوانەیل کەربەلا، ئمڕوو چوارشەممە، سزای لە سێدارەداین ئەرا تاوانباریگ دەرکرد کە ئەفسەریگ وە پلەی رائید و موفەوەزیگ لە بەش دژە تاوان پارێزگای کەربەلا کوشتوێد.

‏راگەیانن دادگاگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، زیندانیەگە تەقە لە ئەفسەریگ و مفەوەزەگە کردیە هونای سەرقاڵ جیوەجیکردن ئەرک فەرمی بوینە ئەرا دەسگیرکردنی، چوینکە وە لایەن دادگا داواکریاوێد.

‏وتیش؛ سزای تاوانبارەگە وەپای سزایەیل مادەی چوارەم/1 و وە بەڵگەی مادەی دووەم/5 لە یاسای دژە تیرۆر شمارە 13 ساڵ 2005 دەرکریاس.

