‏سزای لەسێدارەدان وەبان "تێرۆریستیگ" کە پەلامار یەکەیگ سەربازی لە دیالە داگە

‏شەفەق نیوز - بەغداد

‏دادگای تاوانەیل ناوەندی، ئمڕوو سێشەممە، سزای لەسێدارەدان لەبان تاوانباریگ دەرکرد کە ئەندام ریکخریاگ تێرۆریستی "داعش"ە، لەبان پەلاماریگ ئەرا بان هیزەیل ئەمنی لە ناحیەی سەعدیەی پارێزگای دیالە.

‏راگەیانن دەسەڵات دادوەری لە بەیاننامەیگ، کە رەسیە دەس ئاژانس شەفەق نیوز، راگەیان تاوانبارەگە وە هاوبەشی وەگەرد گرووپە تێرۆریستییەگەی، لە ساڵ ۲۰۱۷ پەلامار یەکەیگ سوپای عراقی داوێد، کە بویە مدوو کوشیان ئەفسەریگ وە پلەی نەقیب و زەخمداربوین ۱۲ کارمەن.

‏دیاریکرد، سزاگە لە بنەمای مادەی چوارەم/1 و وەگورەی مادەی دووەم/1 و 3 و 5 لە یاسای دژە تێرۆر ژمارە 13 ساڵ 2005 دەرچگە.