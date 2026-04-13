‏سزای ٧ ساڵ زیندانی ئەرا پارێزەریگ لە سەڵاحەدین وە تاوان ساختەکردن مۆرەیل فەرمی

2026-04-13T08:58:02+00:00

‏شەفەق نیوز - سەڵاحەدین

‏دادگای تاوانەیل سەڵاحەدین، ئمڕوو دووشەممە،  سزای زیندانی ئەرا ماوەی هەفت ساڵ وە بان پارێزەریگ دەرکرد، دویای ئەوەگ کە چەسپیا دەس داشتیە لە ساختەکردن موهر و بەڵگەنامەی فەرمی سەر وە فەرمانگەیل دەوڵەت.

‏ئەنجومەن باڵای دادوەری لە بەیانییگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وت: "ئەو تاوانبارە  کار پارێزەری کەێد، کۆمەڵیگ لە موهرەیل فەرمی و کەسی تەزویرکریاگ وەپی بویە کە  ئەرا چەن فەرمانگە و لایەنیگ فەرمی بوون، لە ناوین ئەو موهرەیلە تایبەت وە سەرۆکایەتی دادگای تێهەڵچگن سەڵاحەدین و ئەو دادگایەیلە کە سەر وەپییە".

‏وتیش: "سزاگە وەپای مادەی 275 لە یاسای سزادان دەرچگە".

