‏سزای ٧ ساڵ زیندانی ئەرا پارێزەریگ لە سەڵاحەدین وە تاوان ساختەکردن مۆرەیل فەرمی

شەفەق نیوز - سەڵاحەدین

‏دادگای تاوانەیل سەڵاحەدین، ئمڕوو دووشەممە، سزای زیندانی ئەرا ماوەی هەفت ساڵ وە بان پارێزەریگ دەرکرد، دویای ئەوەگ کە چەسپیا دەس داشتیە لە ساختەکردن موهر و بەڵگەنامەی فەرمی سەر وە فەرمانگەیل دەوڵەت.

‏ئەنجومەن باڵای دادوەری لە بەیانییگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وت: "ئەو تاوانبارە کار پارێزەری کەێد، کۆمەڵیگ لە موهرەیل فەرمی و کەسی تەزویرکریاگ وەپی بویە کە ئەرا چەن فەرمانگە و لایەنیگ فەرمی بوون، لە ناوین ئەو موهرەیلە تایبەت وە سەرۆکایەتی دادگای تێهەڵچگن سەڵاحەدین و ئەو دادگایەیلە کە سەر وەپییە".

‏وتیش: "سزاگە وەپای مادەی 275 لە یاسای سزادان دەرچگە".

‏