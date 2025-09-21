سزای زیندانی هەمیشەیی ئەرا 3 بازرگان مادەی هووشبەر لە عراق

شەفەق نیوز ـ پارێزگایەی

دادگای تاوانەیل نەجەف، سزای زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا سێ بازرگان مادەی هووشبەر دەرکرد وە تاوان بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر، هەمیش وەڕێوەبەرایەتی هەواڵگێری سەربازی دەسگیرکردن 5 تیرۆرست لە دیالە و ئەنبار و کەرکوک راگەیان.

وەپای بەیاننامەیگ دادگا کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز "سێ زیندانیەگە مادەی مەسیل ئەمیفیتامین هووشبەر وەپیان گیریاس نیاز بازرگانیکردن و فروشتنی وە وەکارهاوەرەیلی داشتنە و سزاگە وە پشت بەسان وە مادەیل 27 – 28 / یەکەم لە یاسای هووشبەر و کاریگەری دەروینیەیل شمارە 50 ساڵ 2017 درچگە

هەمیش ئاشکرایکرد، ئۆپراسیۆنە جویریەیل جیاواز، مەفرەزەیگ لە وەڕێوەبەرایەتی هەواڵگێری سەربازی وە هاوکاری وەرد ئاژانس ئەمنی لە کەرت ئۆپراسیۆنەیل، لە ئەنجام (5) تیرۆرست لە پارێزگایەیل دیالە و ئەنبار و کەرکوک دەسگیرکردن.