‏سزای زیندانیکردن سەختیگ ئەرا بازرگانیگ دەرمانەیل لە بەغدا
2026-01-20T08:35:18+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏دادگای تاوانەیل ناوەندی، ئمڕوو سێشەممە، سزای زیندانیکردن تونیگ دەرکرد ئەرا ماوەی سێ ساڵ وەرانوەر دوو کە وە تاوان بازرگانیکردن وە دەرمانەیل بی مووڵەت پیچەوانەی بڕگەیل یاسایی.

‏راگەیانن دادگای عراق لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، دەسەلاتدارەیل بڕ گەپیگ دەرمان کە سەرچاوەی نیەزانرێد سەرچەوەی کاملاس وەپییان گیریاس لەناو یەکیگ لە ئەممارەیل".

‏دیاریکرد، سزاگە وەپای بڕگە مادەی بڕیار 39/1/ج ساڵ 1994 بڕیارکاردن 135 ساڵ 1996دەرچگە.

