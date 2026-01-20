سزای زیندانیکردن سەختیگ ئەرا بازرگانیگ دەرمانەیل لە بەغدا
2026-01-20T08:35:18+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغدا
دادگای تاوانەیل ناوەندی، ئمڕوو سێشەممە، سزای زیندانیکردن تونیگ دەرکرد ئەرا ماوەی سێ ساڵ وەرانوەر دوو کە وە تاوان بازرگانیکردن وە دەرمانەیل بی مووڵەت پیچەوانەی بڕگەیل یاسایی.
راگەیانن دادگای عراق لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، دەسەلاتدارەیل بڕ گەپیگ دەرمان کە سەرچاوەی نیەزانرێد سەرچەوەی کاملاس وەپییان گیریاس لەناو یەکیگ لە ئەممارەیل".
دیاریکرد، سزاگە وەپای بڕگە مادەی بڕیار 39/1/ج ساڵ 1994 بڕیارکاردن 135 ساڵ 1996دەرچگە.