"پیسبوین نەفتی" هەڕەشە لە کشتوکاڵ و سامان ئاژەڵی لە ئاواییگ لە خوەراوای کەرکوک دەێد (ڤیدیۆ)

شەفەق نیوز - کەرکوک

دانیشتگەیل ئاوایی سادە مەشایخ سەروە ناحیەی یایچی لە باشوور خوەراوای پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو جومعە، داد کردن لە پیسبوین پەل ئاو سەرەکییەگە کە ئاواییەگە پشت وەپی بەسێد ئەرا ئاویاری کشتوکاڵەیل و ئاوداین ئاژەڵەیل، لە ئەنجام دەرکەفتن لەکە نەفتییەیل لەبان روی ئاوەگە لە چەن هەفتەیگەو، لەناو داواکارییەیل پەلەیگ ئەرا دەسوەردان لایەنە پەیوەندیدارەیل ئەرا چارەسەرکردن کێشەگە وەرجە ئەوەگ شوینەوارە ژینگەیی و تەندروسیەگەی خەراوتر بوود.

یەکیگ لە دانیشتگەیل ئاواییەگە، ئەحمەد مەحمود، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دانیشتگەیل لە چەن هەفتەیگەو نووڕنە بڵاوەوبوین لەکەیک زەیتی سییە لەبان ئاو جووەگە کە ئاو دەێدە زەوییە کشتوکاڵییەیل و ئاو ئەرا ئاژەڵەیلە دابین کەێد، ئەو کارە کە رخ گەورەیگ لەناوەین دانیشتگەیل دروس کردگە، وە تایبەت وەگەرد وەردەوامبوین وەکارهاوردن ئاوەگە لەوەر نەین جیگرەیل ترەک".

وتیش: پیسبوینەگە بویە مدوو بڵاوەوبوین بوو نەفت تونیگ لە نزیک جووەگە، هەرلیوا شوینەوارەیل ئاشکراییگ دەس کردنەسە دەرکەفتن لەبان بڕیگ لە کشتوکاڵەیل نزیک لە جوو ئاوەگە، بیجگە لە رخ دانیشتگەیل لە رەسین پیسبوینەگە ئەرا خاک و ئاوە ژیر زەوی.

مەحمود وتیش: ئاواییەگە وە شیوەیگ نیمچە تەواو پشت وە ئی جووە بەسێد لە چالاکییە کشتوکاڵییە رووژانەیل، و وەردەوامبوین پیسبوینەگە هەڕەشە لە سەرچەوەی ژیان دەیان خیزان کەێد کە لە کشتوکاڵ و ئاژەڵداری کار کەن، و لە فەرمانگە ژینگەیی و نەفتییەیل داوای جیوەجیکردن وەشکینیگ مەیدانی پەلە ئەرا دیاریکردن سەرچەوەی نزەکردنە نەفتییەگە و وساننی کرد.

لەلای خوەییش، حەسەن خەلیل جفتیار، کە لە خەڵک ئاواییەگەس، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: جفتیارەیل دی رخیان چوود لە وەکارهاوردن ئاوە پیسبویەگە لە ئاویاری بەرهەمەیل، وە تایبەت سەوزە و لەوەڕەیل کە ئەرا خوەراکداین ئاژەڵەیل وەکار تیەن، وە دیاریکردن ئەوە کە شمارەیگ لە خاوەن ئاژەڵەیل ئاژەڵەیل لە خواردن ئاوەگە دویر خەن وە مدوو ئاڵشتیوین رەنگ و بووەگەی.

وەقسەی خەلیل، وەردەوامبوین ئی رەوشە شایەت بوودە مدوو زەرەدەیل ئابووری گەورەیگ ئەرا دانیشتگەیل، وە تایبەت وەگەرد نزیکەوبوین وەرز بەرهەمهاوردن کشتوکاڵی، و دیاری کەێد کە ئاواییەگە وەرجە یەیش تویش کێشەیلیگ هاوشیوە بویە لە ماوەیەیل گوزەشتە، باوجی چارەسەرەیل وەختانە بوین و کێشەگە وە شیوەیگ بنەڕەتی کۆتایی وەپی نەهاوردن.

هەرلیوا، دانیشتگەیل ئاواییەگە داوا لە لایەنە حکومییە تایبەتمەندەیل کردن، و لە نوایان فەرمانگەی ژینگە و کۆمپانیای نەفت باکوور و فەرمانگە شارەوانییەیل، وە دەسوەردان زویوەزوی ئەرا کیشانن پیسبوینەگە و پاکەوکردن جووەگە، بیجگە لە جیوەجیکردن وەشکین ئەرا ئاو و خاکەگە ئەرا دڵنیابوین لە بیوەییان.

دانیشتگەیل وتنیش: پشتگووشخستن کێشەگە شایەت بوودە هووکار زەرەدەیل ژینگەیی و تەندروسییگ درویژماوە، کە هەڕەشە لە ئایەم و ئاژەڵ و کشتوکاڵ لە ناوچەگە کەێد، وە داواکردن دانان چارەسەرەیل هەمیشەیی کە ریگری لە دووارەبوین رۊداوەیل پیسبوین نەفتی لە ئاواییەیل نزیک لە دامەزراوە و لویلە نەفتییەیل بکەێد.