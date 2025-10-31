ساڤایا لە بەیاننامەی یەکەمی چەن رییگ دیاری کەێد: بانان عراق وەبی ئیران و جینشینەیلی

شەفەق نيوز- بەغداد

مارک ساڤایا کلکریای دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا ئەرا عراق، بەیاننامەیگ فەرمی دەرکرد، لەناوی دووپات لە پاڵپشتیکردن واشینتۆن ئەرا ری بەغدا وەرەو ئارامی و سەروەری و گەشەکردن کرد، و گرنگی یەکخستن هیزە چەکدارەیل لەژیر پەرچەم حکومەت ناوەندی و ریگریکردن لە هەر گرووپیگ چەکدار لە کارکردن لە دەیشت دەسەڵات دەوڵەت.

ساڤایا لە یەکەمین بەیاننامەی فەرمیی وت: سەرکردایەتی عراق لە ماوەی سێ ساڵ گوزەشتە چەن گامیگ گرنگ جیوەجی کرد ئەرا بردن وڵات وەبان ری راس لەلایەن سیاسی و ئابووری، وتیش: عراق دەسکرد وە گلەوداین پایەی خوەی جویر دەوڵەتیگ خاوەن سەروەری، کار ئەرا کەمەوکردن دەسوەردان دەرەکی و گردەوکردن چەک وەدەس دەوڵەت و وازکردن بازاڕەیل لەڕوی کۆمپانیایل ناودەوڵەتی ئەرا دووارە بیناکردن ژیرخانەیل تورت.

کلکریای ئەمریکی وتیش: ئەمریکا وە ئاشکرایییتێب کرد کە شوین ئەرا هیچ گرووپیگ چەکدار نییە لە دەیشت دەسەڵات دەوڵەت کار بکەێد، و ئارامی و گەشەکردن عراق پشت وە هیزەیل ئەمنی یەکخریای بەسێد لەژیر سەرکردایەتی فەرماندەی گشتی هیزە چەکدارەیل و یەک پەرچەم بوود کە نوینەرایەتیی گشت عراقیەیل بکەێد.

ساڤایا دووپاتیش کرد کە بانان عراق و ناوچەگە پەیوەندی وە وڵاتیگ دیرێد کە سەروەری تەواوەتی داشتوود، دویر لە دەسوەردان دەرەکی زیانبەخش، وەتایبەت لەلایەن ئیران و جینشینەیلی، و داوای پاڵپشتیکردن هاوکاری ناوەین حکومەت فیدراڵی و حکومەت هەرێم کوردستان کرد ئەرا دڵنیایی لە ئاسایش وەردەوام و ئەوزەڵکردن ئابووری و یەکگردن نیشتمانی.

کلکریای ئەمریکی دووپات کرد کە عراق دەوڵەتیگ گرنگە ئەرا خوەرھەڵات ناوڕاس، و بایەسە رۆڵ سروشتی خوەی لە پاڵپشتیکردن ئاشتی و ئاسایش و ئارامی هەرێمی بڕانێد، وەبی گلەوخواردن ئەرا رەفتارەیل جارانی، یا وەخاوەنکردن سیاسەتەیلیگ ریگری لە یەکێتی و پیشکەفتن کەن.

ساڤایا لە کۆتایی بەیاننامەگەی وت: ئەرک من لە جیای سەرۆک ترەمپ خوەی پشتگیریکردن عراقە لە تەقەلای وەجیهاوردن ئارامی و سەروەری و گەشەکردن، و هەر عراق لە گرنگترین و هازدارترین هاوبەشیل ئەمریکا مینێد، و من پابەندم وە پاڵپشتیکردن ئی پەیوەندیە وە کارم جویر کلکریای تایبەت.

ئی بەیاننامە یەکەمە لەی جویرە لەلایەن کلکریای تایبەت دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا ئەرا عراق، لە وەختیگەو وە فەرمی دانریاس لە 19س تشرین یەکەم 2025ەو.