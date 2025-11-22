زەویلەرزەیگ وەتونی 4.4 پلە دەێد لە باکوور تکریت

شەفق نيوز- سەڵاحەدین

روانگەیل زەویلەرزە، ئمڕوو شەممە، زەویلەرزەیگ وەتونی 4.4 پلە لەبان پەیمانەی ریختەر لە ناوچەیگ وەدویری 35 کیلۆمەتر وەرەو باکوور شار تکریت ناوەند پارێزگای سەڵاحەدین توومار کردن، وەبی هیچ زەرەدیگ.

سەرچەوەیگ وەرپرس ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: خەڵک بڕیگ لە ئاوای و ناوچە نزیکەیل لە لەرزەگە ئاگادار بوین، وەتایبەت لە باکوور پارێزگاگە، دیاری کرد کە لەرزەگە ئاشکرا و ناکاوی بوی، و تا چەن چرکەیگ وەردەوام بوی، کە نیگەرانی خستە ناو مەردم.

سەرچەوەگە وتیش: تیمەیل روانگەکردن زەویلەرزەیل وتن: زەویلەرزەگە لە ئاست سووک تا ناوڕاس بوی، و رخباری فراوانیگ دروس نیەکەێد، وەلێ کەفێدە شیوەی رەفتار سروشتی چالاکی زەویلەرزەی ناوچەیل وڵاتەگەس.