زەویلەرزەناسی: 36 زەویلەرزە لە عراق و ناوچە هاوسایەیل لە ماوەی مانگیگ

شەفەق نیوز - بەغداد

بەش چەودیاریکردن زەویلەرزە لە دەسەی گشتی کەشناسی عراقی، ئمڕوو یەکشەممە، راپۆرت مانگانەی خوەی لە چالاکی زەویلەرزە لە عراق و ناوچە هاوسایەیل ئەرا مانگ ئەپریل / نیسان 2026 دەرکرد، وە توومارکردن 36 زەویلەرزە.

بەشەگە لە بەیاننامەیگ رەسیەسە ئاژانس شەفەق نیوز وت: شمارەی گشتی ئەو زەویلەرزەیلە کە لەڕی تووڕ چەودیاریکردن زەویلەرزەی عراقی توومار کریانە رەسیەسە 36 زەویلەرزە، لەناویانیش 16 زەویلەرزە لە ناو عراق و 20 زەویلەرزە لە دەیشت وڵاتەگە لە نزیک سنوورەیل.

دیاری کرد کە زەویلەرزە دەیشتەکییەیل بەشەو بوینە وە بڕ 10 زەویلەرزە لە ناو ئیران لە نزیک سنوورەیل عراقی، و 9 زەویلەرزە لە ناو تورکیا لە نزیک سنوورەیل، وەگەرد یەک زەویلەرزە لە ناو سوریا لە پارێزگای حەسەکە.

وتیش: کە هاز زەویلەرزەیل لەناوەین یەک پلە و 5 پلە بویە، لە وەختیگ کە قۊلییەیل لەناوەین 5 و 39 کیلۆمەتر بوینە.

راپۆرتەگە دیاری کرد کە چالاکی زەویلەرزەیی لە ناو عراق لە پارێزگای سلێمانی بویە، کە 8 بومەلەرزە لە ناوەن شارەگە و دوکان و پێنجوێن توومار کریانە.

هەمیش وت: پارێزگای نەینەوا 3 زەویلەرزە توومار کردگە لە تەلەعفەر و شێخان و مووسڵ، لە وەختیگ دوو زەویلەرزە لە دهۆک (زاخۆ و ئاکرێ) توومار کریانە، و دوو زەویلەرزە لە هەولێر (سۆران و ناوەن شارەگە)، و یەک زەویلەرزە لە دیالە لە قەزای خانەقین.

راپۆرتەگە دووپات کرد کە ناوچەیل خوەرئاوا و باشوور خوەرئاوای عراق لە هیچ چالاکییگ زەویلەرزەیی لە ماوەی مانگەگە توومار نەکردنە، هەمیش وت: زەرەدەیل گیانی نەکفتیە لەئەنجام ئەو زەویلەرزەیلە کە توومار کریانە.