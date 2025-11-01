‏زەویلەرزەیگ دەێد لە خوەرئاوای نەینەوا و دانشتگەیلی هەس وە هازەگەی کەن

‏شەفەق نیوز ـ نەینەوا

‏سەرچەوەیگ لە دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی خەوەردا، زەویلەرزەی سوکیگ لەناوسنوور عراق توومارکردنە، دانشتگەیل ناوچەیل خوەرئاوای پارێزگای نەینەوا هەس وەپی کردنە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "لە ساعەت 4:41:58 شەوەکی شەفەق ئمڕوو ەویلەرزەیگ لەناو سنوور عراق رویدا لە دویری 28 کیلومەتر لە خوەرئاوای شار شەنگال لە نەینەوا، و هازەگەی رەسیە 3.2 پلە لەبان پەیمانەی رێختەر".

‏وتیش، "قویلی لەرزەگە رەسیە ئەرا 21 کیلومەتر لەژیر زەوی ، وە دیاریکریاگی لەبان کڕ درویژی 41.6 کڕ پیەنی 36.5"، دیاریکرد "لەرزەگە وە ئاشکرا هەس وەپیکریاس وەلایەن دانشتگەیل ناوچەیل نزیک لەرزەگە، هویچ زەردیگ گیانی یا مادی توومار نەکریاس".

‏

‏

‏